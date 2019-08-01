Дієтолог назвала найбільш здоровий і популярний фрукт

Слива - це один із найбільш здорових і популярних фруктів. Вона містить активні речовини флавоноїди, а саме антоціани, які надають фіолетовий відтінок.

Про користь розповіла відомий дієтолог Світлана Фус на своїй сторінці в Instagram, перерахувавши, що входить до її складу:

вітамін C

провітамін А

фруктоза і сахароза

харчові волокна

органічні кислоти

азотисті, дубильні, пектинові речовини

макро- і мікроелементи.

фрукти 24 канал

За вмістом вітаміну Є слива є одним із лідерів серед фруктів. А свої корисні властивості плоди зберігають і після переробки.

За словами Фус, люди, які вживають багато овочів і фруктів, зі вмістом флавоноїдів, мають гарне здоров'я, менше страждають хворобами серцево-судинної системи і новоутвореннями.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше консультант зі здорового способу життя Ольга Фоміна розповіла, як привести тіло в форму за місяць без дієт і голодувань.

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