Головна Новини
Мова Язык
Кияни Відео
За препаратами
  • За статтями
  • За прізвищем лікаря
  • За препаратами
  • За хворобами
  • За симптомами
  • За аналізами
  • За діючими речовинами
  • За виробниками
Наприклад: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Здорове харчування

Дієтолог назвала найбільш здоровий і популярний фрукт

Читати матеріал російською

Слива - це один із найбільш здорових і популярних фруктів. Вона містить активні речовини флавоноїди, а саме антоціани, які надають фіолетовий відтінок.

Про користь розповіла відомий дієтолог Світлана Фус на своїй сторінці в Instagram, перерахувавши, що входить до її складу:

  • вітамін C

  • провітамін А

  • фруктоза і сахароза

  • харчові волокна

  • органічні кислоти

  • азотисті, дубильні, пектинові речовини

  • макро- і мікроелементи.

фрукти

фрукти

24 канал

За вмістом вітаміну Є слива є одним із лідерів серед фруктів. А свої корисні властивості плоди зберігають і після переробки.

Новини
Дієтолог назвала топ-5 фруктів, які заважають схуднути

За словами Фус, люди, які вживають багато овочів і фруктів, зі вмістом флавоноїдів, мають гарне здоров'я, менше страждають хворобами серцево-судинної системи і новоутвореннями.

Ви любите сливи? Якщо немає, то варто до них придивитися 😉 До складу слив входять: ✅ вітамін C ✅ провітамін А ✅ фруктоза і сахароза ✅ харчові волокна ✅ органічні кислоти ✅ азотисті, дубильні, пектинові речовини ✅ макро- і мікроелементи. Вони містять активні речовини флавоноїди, а саме антоціани, які надають їм фіолетовий відтінок. Цікаво, що за вмістом вітаміну Е, слива є одним з лідерів серед фруктів. А свої корисні властивості плоди зберігають і після переробки. Люди, які вживають багато овочів і фруктів, з вмістом флавоноїдів, відзначаються кращим здоров'ям, менше страждають хворобами серцево-судинної системи і новоутвореннями. ☝ Зараз якраз йде сезон сливи. Скористайтеся цим! Будьте здорові, стежте за своїм харчуванням 🙂 # чтобихудетьнадоесть # діетологфус # діетологкіев # діетологонлайн # діетамбой

Публікація від Дієтолог Світлана Фус (@ dietolog.fus)

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше консультант зі здорового способу життя Ольга Фоміна розповіла, як привести тіло в форму за місяць без дієт і голодувань.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Особа
Світлана Фус
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Консультації лікарів

Препарати

Новинки Популярне Рекомендуємо

Лабораторії

Коснультація on-line

Блоги медицини

Новини медицини

Новини медицини

Топ-новини