Дієтолог назвала найбільш здоровий і популярний фрукт

Слива - це один із найбільш здорових і популярних фруктів. Вона містить активні речовини флавоноїди, а саме антоціани, які надають фіолетовий відтінок.
Про користь розповіла відомий дієтолог Світлана Фус на своїй сторінці в Instagram, перерахувавши, що входить до її складу:
вітамін C
провітамін А
фруктоза і сахароза
харчові волокна
органічні кислоти
азотисті, дубильні, пектинові речовини
макро- і мікроелементи.
фрукти
24 канал
За вмістом вітаміну Є слива є одним із лідерів серед фруктів. А свої корисні властивості плоди зберігають і після переробки.
За словами Фус, люди, які вживають багато овочів і фруктів, зі вмістом флавоноїдів, мають гарне здоров'я, менше страждають хворобами серцево-судинної системи і новоутвореннями.
Ви любите сливи? Якщо немає, то варто до них придивитися 😉 До складу слив входять: ✅ вітамін C ✅ провітамін А ✅ фруктоза і сахароза ✅ харчові волокна ✅ органічні кислоти ✅ азотисті, дубильні, пектинові речовини ✅ макро- і мікроелементи. Вони містять активні речовини флавоноїди, а саме антоціани, які надають їм фіолетовий відтінок. Цікаво, що за вмістом вітаміну Е, слива є одним з лідерів серед фруктів. А свої корисні властивості плоди зберігають і після переробки. Люди, які вживають багато овочів і фруктів, з вмістом флавоноїдів, відзначаються кращим здоров'ям, менше страждають хворобами серцево-судинної системи і новоутвореннями. ☝ Зараз якраз йде сезон сливи. Скористайтеся цим! Будьте здорові, стежте за своїм харчуванням 🙂 # чтобихудетьнадоесть # діетологфус # діетологкіев # діетологонлайн # діетамбой
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