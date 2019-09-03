Головна Новини
МоваЯзык
Кияни Відео
За препаратами
  • За статтями
  • За прізвищем лікаря
  • За препаратами
  • За хворобами
  • За симптомами
  • За аналізами
  • За діючими речовинами
  • За виробниками
Наприклад: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Здорове харчування

Дієтолог назвала продукти, які не можна їсти за сніданком

265 Читати матеріал російською

Дієтолог Світлана Конакова назвала продукти, які не можна вживати за сніданком.

Про це вона написала в Instagram, перерахувавши заборонену їжу, яка несе шкоду організму.

Конакова зазначила, що не можна вранці пити пакетовані соки.

Новини
Рослинні дієти: чим небезпечні для організму

"Суміш концентрованого фруктового пюре, крохмалю та цукру в кількості, що перевищує добову норму, – бомба з калоріями", – попередила вона.

Також не можна вранці їсти пластівці і мюслі, які містять той же цукор і крохмаль. Немає користі і в йогурті з наповнювачем, де склад продукту не найкорисніший.

"Крім закваски присутні барвники, ароматизатори, жири та консерванти. Корисно? Навряд чи", – наголосила дієтолог.

Конакова радить відмовитися від сирків у глазурі, в яких багато цукру, рослинних жирів і ароматизаторів.

сніданок

сніданок

"Чіпси, шоколадні пасти, фастфуд, ну і, звичайно ж, улюблений бутерброд з ковбасою – чемпіони по марності", – повідомила лікар.

Конакова наголосила, що через поганий сніданок людина отримує проблеми з шлунково-кишковим трактом, підшлунковою залозою та занепад сил.

Як повідомляв OBOZREVATEL, дієтолог дала слушні поради, як мотивувати себе для схуднення.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Теги
їжа здоров'я диета дієтолог продукти
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Консультації лікарів

Препарати

Новинки Популярне Рекомендуємо

Лабораторії

Коснультація on-line

Блоги медицини

Новини медицини

Новини медицини

Топ-новини