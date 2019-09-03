Дієтолог назвала продукти, які не можна їсти за сніданком

Дієтолог Світлана Конакова назвала продукти, які не можна вживати за сніданком.

Про це вона написала в Instagram, перерахувавши заборонену їжу, яка несе шкоду організму.

Конакова зазначила, що не можна вранці пити пакетовані соки.

"Суміш концентрованого фруктового пюре, крохмалю та цукру в кількості, що перевищує добову норму, – бомба з калоріями", – попередила вона.

Також не можна вранці їсти пластівці і мюслі, які містять той же цукор і крохмаль. Немає користі і в йогурті з наповнювачем, де склад продукту не найкорисніший.

"Крім закваски присутні барвники, ароматизатори, жири та консерванти. Корисно? Навряд чи", – наголосила дієтолог.

Конакова радить відмовитися від сирків у глазурі, в яких багато цукру, рослинних жирів і ароматизаторів.

сніданок

"Чіпси, шоколадні пасти, фастфуд, ну і, звичайно ж, улюблений бутерброд з ковбасою – чемпіони по марності", – повідомила лікар.

Конакова наголосила, що через поганий сніданок людина отримує проблеми з шлунково-кишковим трактом, підшлунковою залозою та занепад сил.

Як повідомляв OBOZREVATEL, дієтолог дала слушні поради, як мотивувати себе для схуднення.

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