Дієтолог назвала продукти, які можуть викликати небезпечні хвороби

Дієтологи розповіли, що курку і рибу потрібно правильно зберігати і готувати, щоб уникнути небезпечних хвороб.

Дослідження провели в Іспанії, передає портал La Vanguardia.

Так, куряче м'ясо потрібно вживати в їжу тільки після ретельної термічної обробки. Крім того, продукт не варто розморожувати при кімнатній температурі.

"Робіть це тільки в холодильнику. Так як ряд небезпечних бактерій, наприклад, сальмонела або стафілокок, легко розмножуються при температурі від плюс 37 градусів", – пояснила дієтолог Марія Меріно.

Рибу варто їсти тільки після того, як вона провела в заморожуванні мінімум 72 години. А зелень краще перед приготуванням замочувати у воді.

Також дієтолог рекомендувала не мити яйця. Адже їх шкаралупа яєць має пористу структуру, і в результаті миття бактерії разом з водою легко можуть потрапити всередину. Якщо продукт не мити, то захисна плівка утримує мікроорганізми на поверхні.

Продукти

Як повідомляв OBOZREVATEL, дієтолог розповіла, що курячі яйця можуть завдати шкоди здоров'ю, якщо у людини є алергія на курячий білок у важкій формі.

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