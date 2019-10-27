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/ Здорове харчування

Дієтолог назвала продукти, які можуть викликати небезпечні хвороби

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Дієтологи розповіли, що курку і рибу потрібно правильно зберігати і готувати, щоб уникнути небезпечних хвороб.

Дослідження провели в Іспанії, передає портал La Vanguardia.

Так, куряче м'ясо потрібно вживати в їжу тільки після ретельної термічної обробки. Крім того, продукт не варто розморожувати при кімнатній температурі.

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"Робіть це тільки в холодильнику. Так як ряд небезпечних бактерій, наприклад, сальмонела або стафілокок, легко розмножуються при температурі від плюс 37 градусів", – пояснила дієтолог Марія Меріно.

Рибу варто їсти тільки після того, як вона провела в заморожуванні мінімум 72 години. А зелень краще перед приготуванням замочувати у воді.

Також дієтолог рекомендувала не мити яйця. Адже їх шкаралупа яєць має пористу структуру, і в результаті миття бактерії разом з водою легко можуть потрапити всередину. Якщо продукт не мити, то захисна плівка утримує мікроорганізми на поверхні.

Продукти

Продукти

Як повідомляв OBOZREVATEL, дієтолог розповіла, що курячі яйця можуть завдати шкоди здоров'ю, якщо у людини є алергія на курячий білок у важкій формі.

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Місце
Іспанія
Теги
диета дієтолог продукти їжа медицина
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