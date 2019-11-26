Дієтолог назвала найшкідливіший сніданок

Австралійський дієтолог Сьюзі Барел заявила, що найменше для ранкового прийому їжі підходить піта.

За словами фахівця, у цих коржиках занадто багато вуглеводів, які викликають підвищення рівня цукру в крові. Так, в 100 грамах продукту міститься близько 60-80 грамів вуглеводів, передає 7news.

Ще одним невдалим варіантом для сніданку є солодкі хрусткі пластівці.

"У них дуже мало харчових волокон, вони не можуть наситити людини надовго", - пояснила Балер.

Правильний сніданок the-challenger.ru

Особливо шкідливими такі пластівці є для дітей, які снідаючи таким чином, звикають їсти солодке вранці.

У якості корисної альтернативи дієтолог запропонувала їсти гранолу або пластівці без цукру, підсолодити які можна, додавши трохи меду або ягід. Також хорошим вибором для сніданку можуть стати тости з яєчнею, овочами і беконом - останній слід вживати з цільнозерновим хлібом, так як в ньому міститься багато жиру.

Як писав OBOZREVATEL, раніше дієтолог Вікторія Кляуз дала кілька важливих практичних порад щодо правильного харчування. Вона розповіла, скільки фруктів потрібно їсти і який хліб вибирати.

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