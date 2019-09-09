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/ Здорове харчування

Дієтолог назвала корисні властивості сиру

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У сирі міститься вітаміни групи В, А, РР і D які покращують роботу мозку та допомагають впоратися зі стресом.

Про це в Instagram написала тренер зі здорового способу життя і дієтолог Олена Кален, яка розповіла корисні факти про сир.

"Допомога в зниженні ваги. При вживанні сиру почуття голоду проходить швидше, оскільки продукт багатий білками. При нестачі білкової їжі в організмі відбувається порушення обмінних процесів, вага може довгий час стояти і не мінятися", – написала вона.

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Також сир запобігає діабету. У продукті міститься масляна кислота, яка допомагає контролювати рівень цукру в крові у хворих на діабет другого типу.

Дієтолог зазначила, що сир є джерелом кальцію, магнію і цинку.

"Особливо багато кальцію міститься в пармезані. Не варто виключати сир із дитячого раціону", – повідомила Кален.

Крім того вживання сиру в їжу покращує сон і метаболізм.

"Вважається, що тверді сири допомагають поліпшити якість нічного відпочинку, оскільки містять триптофан, який впливає на вироблення мелатоніну – гормону сну. При його недоліку сон людини стає переривчастим, розвивається безсоння", – розповіла фахівець.

Сири

Сири

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Теги
медицина здоров'я харчування їжа
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