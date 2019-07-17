Дієтолог назвала 6 причин, чому люди не можуть схуднути

Дієтолог Наталія Кошкіна назвала причини того, чому організму складніше скинути зайву вагу.

Про це вона розповіла в Instagram.

"Ваші звички – це не ви. Але вони привели вас туди, де ви зараз. Хочете опинитися в іншому місці – змініть звички", – зазначила вона.

Дієтолог перерахувала звички, які роблять шлях до стрункості набагато довшим:

Занадто багато їжі

Людям, що худнуть необхідно записувати прийоми їжі і контролювати харчування.

Занадто мало їжі

Також не варто морити себе голодом, адже так ви позбавляєте організм поживних речовин. 1000 – 1200 ккал – критичний мінімум, нижче якого опускатися категорично не можна.

Голодування до/після тренування

Неправильною є порада не їсти 2 години до і 2 години після тренування.

"Не поїсте перед тренуванням, даремно витратите час. Після потрібно їсти, щоб заповнити запаси енергії і не допустити розпаду м'язової маси", – зазначила Кошкіна.

Занадто багато кардіо

Дієтолог зазначила, що багато кардіо навантажень є неефективними. При цьому розпалюється звірячий апетит: "з'їсте більше, ніж спалили".

Дієта

Дефіцит білка

"Розповім про власний досвід. У моєму житті був період вегетаріанства, коли я їла багато вуглеводів і мало білка. Як тільки я почала знову є продукти рослинного походження, збільшивши частку білка (без збільшення калорійності раціону), самі собою пішли останні 3 кг. І більше не повернулися", – поділилася Кошкіна.

Занадто багато уваги до цифр

Не варто приділяти увагу цифрам на вагах і не варто порівнювати себе з іншими.

"Мінус на вагах – це приємно, але це не єдине, за що ви можете себе похвалити. Може, у вас з'явилося багато енергії. У кожної з вас свій успіх. І це не завжди цифри. Не порівнюйте себе з іншими і хваліть себе за кожен маленький успіх", – додала дієтолог.

Як повідомляв OBOZREVATEL, дієтолог Наталія Кошкіна розповіла, які супи краще не їсти при схудненні.

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