Дієтолог назвала 5 простих кроків для схуднення без дієт

З віком все люди природним шляхом все легше набирають зайві кілограми, але дотримання всього п'яти простих правил може допомогти тримати вагу в нормі.

Про це розповіла доктор філософії, провідний британський дієтолог, фахівець з жіночого здоров'ю Мерилін Гленвіл, повідомляє The Sun.

За статистикою, з 20 до 50 років люди в середньому повніють на 13 кілограмів, хоча споживають менше їжі, ніж в більш юному віці. Це змушує людей виснажувати себе дієтами, але є і більш простий спосіб тримати тіло в тонусі.

Перш за все, потрібно їсти усвідомлено, - припинити перекушування в машині, на ходу або перед телевізором.

Спочатку може бути складно переналаштуватися, але якщо повністю організм буде зосереджений на процесі поглинання їжі, то з часом зможе вчасно дати сигнал ситості.

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Крім того, багато напоїв викликають звикання, є "соціально прийнятними наркотиками", - це стосується кави, чаю, випивки, газованої води.

З віком тіло втрачає здатність виводити токсини з колишньою ефективністю, через що потрібно уникати будь-яких продуктів, що викликають звикання. Відразу після відмови від їх вживання можуть спостерігатися головний біль, втома, нудота, депресія.

Трав'яний чай, цикорій, латте з куркуми вважаються більш здоровими альтернативами.

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Казеїн і лактоза можуть тяжко засвоюватися організмом, в процесі викликаючи діарею, болі, гази і здуття, тому за можливостю краще зменшити кількість молока, масла і сиру в раціоні.

Пріоритет краще віддавати натуральному живому йогурту.

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У раціоні кожної людини повинні бути натуральні волокна, клітковина, яка стабілізує кількість цукру в крові, насичує і спрощує процес перетравлення їжі організмом.

Клітковина міститься в овочах, насінні, квасолі, фруктах і овочах, цільнозернових продуктах.

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Також рекомендується додавати в їжу спеції, щоб зробити смак більш багатим, використовувати імбир, часник, свіжі і сухі трави, корицю, куркуму, перець, лимонний сік, морську сіль, гірчицю, томатний кетчуп без цукру, соєвий соус.

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