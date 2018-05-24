Если бы я была радикальным диетологом, то эта тема бы даже не поднималась. Но давайте обратимся к доказательной медицине - все-таки можно или нельзя?

Исследование, проведенное в 2016, опубликованное в Jama Pediatrics, изучало более 3000 женщин и их младенцев и обнаружило, что матери, потребляющие напитки с сахарозаменителями, в 2 раза чаще имеют детей с избыточным весом или ожирением через год после рождения.

Исследование 2015 года в Journal of the American Geriatrics Society проанализировало людей, пьющих диетические напитки. Через 9 лет их окружность талии увеличилась на 8 см, по сравнению с теми, кто не пил - на 2 см. Конечно, много факторов не учитывалось.

Однако, есть и другие исследования, которые доказали умеренное снижение веса у тех, кто употреблял диетические напитки, и таких исследований масса. А также Американская ассоциация кардиологов поощряет употребление таких напитков с целью ограничить быстрые углеводы.

Где же истина?

Причина явно не в напитках, а в наличии сахарозаменителей.

Почему это может быть плохо?

Нарушается естественная связь "сладкое-калории", что в последующем приводит к набору веса.

Не формируется правильное пищевое поведение: человек не учится умеренно употреблять сладкое, а замещает его.

Люди могут компенсировать сэкономленные калории из других пищевых источников: “я пью диетическую колу, значит, могу съесть торт”.

Когда это может быть хорошо?

Для людей, имеющих сахарный диабет.

В качестве редкой альтернативы сладкому тем, кто хочет снизить вес.

Какой вывод?

Учитывая противоречивость многих исследований, запрета нет. Умеренность, вот что важно. Если вы очень хотите выпить "колу зеро", почему нет? Иногда, 1-2 раза в месяц - вполне.