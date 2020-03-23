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Дієти під час карантину: експерти назвали найнебезпечніші

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Карантин, пов'язаний з епідемією коронавірусної інфекції COVID-19, припав на весну - період інтенсивних підготовок тіла до літа. А значить багато хто "перевів" себе на дієти, часто жорсткі і виснажливі.

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Експерти MedOboz, гастроентеролог Наталія Гордієнко і дієтолог Галина Купцова рекомендують відмовитися від ідеї екстремального схуднення на цей неприємний період. Оскільки весна і без того якраз та пора, коли до харчування потрібно ставитися з особливою уважністю, адже організм і так за зиму змучений нестачею вітамінів і холодами, а з огляду на ризики зараження, наслідки можуть стати серйозними.

Від яких же дієт варто зовсім відмовитися? Давайте розбиратися.

Монохарчування

Це один з найпопулярніших видів дієт, коли бажаючих схуднути на протязі 5-10 днів харчується тільки одним (максимум двома) продуктом, наприклад, яблуками, гречкою або морквою. Нібито такий тип харчування розвантажує травну систему і прискорює метаболізм.

Однак такий монотонний раціон протягом тривалого періоду (а навіть 5 днів для нього – вже багато) здатний викликати дефіцит певних корисних речовин в організмі, що загрожує порушеннями в різних системах (наприклад, кровоносній, лімфатичній та т.д.) і швидше за все негативно відіб'ється на стані імунітету.

Карантин - це не час для жорстких дієт

Карантин - це не час для жорстких дієт

SNCMedia

Білкове харчування

Медики зараз дійсно рекомендують вживати достатню кількість білкових продуктів, оскільки від них залежить міць імунної системи, а значить і те, наскільки бурхливо ви відреагуєте на "знайомство" з коронавірусом. Але "досить" не означає відмовитися від вуглеводів (каш, фруктів і овочів) на користь м'яса і риби, як це проповідують деякі прихильники тотальної "сушки".

Білки дійсно потрібні організму щодня, однак страви з них повинні бути завжди підкріплені вуглеводами, інакше організм не зможе їх нормально переробляти і засвоювати, а в наслідку це призведе до інтоксикації, порушення роботи нирок і збою метаболізму. А це вже стає фактором ризику для розвитку ускладнень у разі зараження COVID-19 і іншими вірусами.

Тотальна чистка

Багато хто на час самоізоляції відзначив за собою підвищення апетиту – хочеться пожувати бутерброд під час перегляду улюбленого серіалу, приготувати і тут же з'їсти щось незвичайне і смачне, та й ваза з цукерками на столі не дає спокою. І щоб не обмежувати себе в своїх бажаннях, дехто знайшов для себе вихід в "чистці кишечника" - приймати проносне або послабляючі чаї, мовляв, все встигне "вийти" ще до того, як зайве піде в засіки.

Небезпека такого підходу в тому, що подібні препарати виведуть з кишечника не тільки непотрібний вміст, а й "вимиють" з організму життєво важливі речовини, не давши йому час на їх засвоєння, а значить незабаром наслідком стане дефіцит вітамінів, мікро- і макроелементів. Крім того, подібна "чистка" виводить з організму занадто велику кількість рідини, що знову ж таки, може порушити роботу нирок, серцево-судинної системи і потужно вдарить по захисних функціях організму в цілому.

Веганське харчування

Повна протилежність білковій дієті, яка передбачає відмову від усіх продуктів тваринного походження (м'яса, риби, яєць, молока і т.д.), також не найкращий варіант в період епідемії.

Справа в тому, що виключення з раціону білкових продуктів загрожує порушенням роботи імунітету і підвищенням сприйнятливості організму до вірусів. Антитіла, які виділяються клітинами імунної системою у відповідь на вторгнення вірусу, мають білкову природу, тобто, якщо в організмі білка недостатньо, захисна реакція буде слабкою, або зовсім відсутньою.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, які продукти допоможуть підтримати імунітет в період карантину.

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Автор
Катерина Худобець Катерина Худобець
Тема
Коронавірус
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