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Дієта після свят: названо продукти, які допоможуть швидко відновитися

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Під час святкування Нового року, особливо якщо гуляння розтягуються на кілька днів, організм потрапляє під справжній удар величезною кількістю всіляких важких страв і алкоголю. І щоб швидше повернутися у форму і відновитися, треба допомогти йому очиститися від зайвого.

Дієтологиня Галина Купцова дала читачам MedOboz кілька цінних порад, з дотриманням яких гарне самопочуття повернеться значно швидше.

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КП

Їжте квашену капусту

У післясвяткові дні до кожного прийому їжі додавайте невелику порцію квашеної капусти. І суть не тільки у високому вмісті вітаміну С в цьому продукті, який допомагає зміцнити захисні сили організму.

По-перше, ця нехитра страва за рахунок високого вмісту органічних кислот сприяє прискореному травленню і очищенню шлунково-кишкового тракту від залишків неперетравлених продуктів. По-друге, завдяки особливим речовинам у складі квашена капуста допомагає печінці позбутися токсинів алкоголю і прискорює їхнє виведення з організму.

Обідайте вінегретом

Ще один вірний спосіб почистити шлунок після свята живота – замінити звичні страви на сніданок, обід або вечерю на порцію вінегрету. У цій страві, а точніше в буряках із її складу міститься багато бетаїну, який також сприятливо впливає на роботу печінки і допомагає їй швидше повернутися в норму після алкогольного марафону.

Щоб салат вийшов легшим, додайте в нього трохи менше картоплі і більше буряка. А найбільша лайт-версія детокс-страви вийде, якщо ви не будете класти в нього квасолю і заміните її квашеною капустою.

Пийте білий чай

На кілька днів замініть звичну каву білим чаєм. Цей напій бадьорить нітрохи не гірше, при цьому лідирує серед решти конкурентів за кількістю вмісту в листі таніну. За рахунок цього він покращує роботу нирок і допомагає організму позбутися зайвої рідини, рятуючи від важкості і набряклості.

Також чудові детокс-властивості має і каркаде, тому для різноманітності протягом дня чергуйте ці напої.

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Додайте в раціон йогурт

З кожним прийомом їжі пийте нежирні кисломолочні напої – кефір, йогурт, ряжанку тощо. За рахунок кислот і корисних бактерій вони покращують роботу кишечника, завдяки чому організм позбудеться накопиченого в ньому "баласту".

Крім того, за рахунок особливих речовин ці продукти сорбують токсини, зокрема і алкогольні, та прискорюють їхнє виведення назовні.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, які продукти допоможуть швидко позбутися похмілля.

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Автор
Катерина Худобець Катерина Худобець
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