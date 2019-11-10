Підвищують імунітет: названо найкорисніші продукти листопада

Експерти назвали користь додавання в раціон харчування "сезонних" овочів і фруктів листопада: айви, гарбуза, граната та хурми.

Про це повідомляється в матеріалі телеканалу "Україна". Айва зовні схожа з яблуками, але аромат у неї більш тонкий, а смак – специфічний і терпкий.

Це корисний фрукт, у якому міститься безліч важливих для організму речовин: білки, жири, вуглеводи, глюкоза, фруктоза, нікотинова кислота, яблучна і лимонна кислота, пектини, солі заліза, магнію, калію, фосфору та кальцію, а також вітаміни А, В , З, Е і РР.

Айва відома як загальнозміцнюючий, жарознижуючий, жовчогінний і сечогінний засіб. Сира айва має антисептичну дію, а також корисна при астмі й захворюваннях верхніх дихальних шляхів. Варення з айви покращує роботу травної системи, очищає організм від токсинів і є профілактикою запальних процесів.

До складу гарбуза, крім води, входять азотисті та білкові речовини, органічні кислоти, клітковина, крохмаль, каротин, глюкоза, фруктоза, сахароза, солі міді, фосфору, заліза, цинку, а також у достатній кількості вітаміни А, В1, В2, С , D, Е, РР і більш рідкісні Т і К.

Зерна граната багаті вітамінами, в кісточках достатня кількість клітковини, яка добре впливає на роботу кишечника.

Цей фрукт містить 15 амінокислот, вітаміни К, В9 і В6 і мінерали, калій, мідь і фосфор, які активізують імунну систему і захищають організм від вірусів.

Також гранат має антисептичну та дезінфікуючу дію. Речовина пунікалагін, яка міститься в цьому фрукті, робить гранат особливо корисним для серцево-судинної системи.

Плоди хурми містять бета-каротин, який уповільнює старіння шкіри й утворення зморшок, здійснює позитивний вплив на очі, дозволяє зберегти зір.

Хурма містить моносахариди, які добре впливають на роботу серцевого м'яза. Для людей із серцево-судинними хворобами рекомендується включити хурму в раціон.

Також хурма багата на вітамін С, добре захищає від застуди та ГРВІ та підвищує імунітет.

Ілюстрація Ostagram

Як писав OBOZREVATEL, раніше дієтологи склали список надзвичайно шкідливих продуктів, які не варто їсти навіть у маленьких кількостях.

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