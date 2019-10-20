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/ Здорове харчування

Названі продукти, які категорично не можна їсти

1.3т Читати матеріал російською

Дієтологи з Іспанії склали список надзвичайно шкідливих продуктів, які не варто їсти навіть у маленьких кількостях.

Перший продукт, від якого потрібно відмовитися – рафіноване борошно. Його вживання викликає стрибок рівня глюкози в крові, що може призвести до діабету, передає газета La Vanguardia.

"У процесі переробки зернових культур відправляються у відходи клітковина та інші поживні речовини", – зазначила дієтолог Марія Меріно. Експерти радять віддати перевагу цільнозерновому борошну.

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Уникати також слід ковбасних виробів, знежирених молочних продуктів, м'яса глибокої переробки, випічки, снеків, напівфабрикатів і алкоголю.

"Корисний" сніданок ыз пластівців і зернового печива також опинився під забороною. "Це дуже смачні продукти, які викликають звикання, і це призводить до того, що якість дієти значно погіршується", – сказала Меріно.

У статті підкреслюється, що дієтологи щодня стикаються із заявами про користь декількох келихів вина в день, проте це, за їхніми словами, не тільки брехня, але і "справжнє варварство".

Ілюстрація. Продукти

Ілюстрація. Продукти

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше експерти розповіли, в який час варто відмовлятися від прийому їжі, щоб ефективно схуднути.

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Теми
живлення Дієти та фітнес
Теги
дієтолог харчування продукти
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