Дієта для Рапунцель: названі продукти для здоров'я волосся

За красивими волоссям можна сходити в салон краси, витративши солідну суму на маски, ін'єкції і інші процедури. А можна трохи підкоригувати свій раціон, включивши в нього продукти, які наповнюють волосся здоров'ям зсередини і роблять його красивими без зусиль косметолога і перукаря.

MedOboz з'ясував у свого експерта, консультанта з харчування Галини Купцової, що потрібно їсти, щоб локони все більше радували око і прикрашали свою володарку.

Продукти для здоров'я волосся Единственная

Жирна риба

Лосось, сом, скумбрія, форель, оселедець та інші види жирної риби багаті жирними кислотами, необхідними не тільки для здоров'я судин і шкіри, але і волосся. Ця речовина живить локони зсередини, надає їм м'якість і еластичність. Крім того, риба - це ще й джерело білка, без якого нормальний ріст волосся просто неможливий.

Йогурт

Цей продукт також багате джерело білка. Але крім цього, в йогурті є багато вітаміну В5, який сприяє зміцненню волосяних фолікулів, запобігаючи випадінню волосся і їх стонченню. Тільки пам'ятайте: вибираючи йогурт, зупинитися потрібно на тому, що містить найменше цукру, а краще зовсім не містить, інакше продукт засвоїться не належним чином.

Листові овочі

Шпинат, салат, капуста, щавель та інші зелені листові овочі – все це джерела великої кількості вітамінів А і С, заліза і фолієвої кислоти. Комплекс цих речовин завжди входить до складу спеціальних препаратів для зволоження і живлення волосся, тому краще не доводити себе до медикаментів, а вживати їх якомога частіше разом з натуральною їжею.

М'ясо

Курятина, телятина, свинина, баранина, кролятина ... Все це джерело тваринного білка. У м'ясі містяться всі дев'ять необхідних організму амінокислот, які допомагають зберегти і зміцнити здоров'я в цілому, і зокрема, волосся.

Морепродукти

Мідії, креветки, устриці та інші морепродукти є джерелом великої кількості цинку. Волосяні фолікули потребують цю речовину постійно, інакше вони слабшають, від чого починається процес інтенсивного випадання волосся.

Цитрусові

Це джерело аскорбінової кислоти – вітаміну С, який допомагає волоссю зберегти еластичність, запобігаючи їх ламкості і розшаруванню.

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