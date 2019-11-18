Головна Новини
МоваЯзык
Кияни Відео
За препаратами
  • За статтями
  • За прізвищем лікаря
  • За препаратами
  • За хворобами
  • За симптомами
  • За аналізами
  • За діючими речовинами
  • За виробниками
Наприклад: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Здорове харчування

Дієта для Рапунцель: названі продукти для здоров'я волосся

519
Читати матеріал російською

За красивими волоссям можна сходити в салон краси, витративши солідну суму на маски, ін'єкції і інші процедури. А можна трохи підкоригувати свій раціон, включивши в нього продукти, які наповнюють волосся здоров'ям зсередини і роблять його красивими без зусиль косметолога і перукаря.

MedOboz з'ясував у свого експерта, консультанта з харчування Галини Купцової, що потрібно їсти, щоб локони все більше радували око і прикрашали свою володарку.

Новини
Названо найкращу дієту від грипу: які продукти їсти
Продукти для здоров'я волосся

Продукти для здоров'я волосся

Единственная

Жирна риба

Лосось, сом, скумбрія, форель, оселедець та інші види жирної риби багаті жирними кислотами, необхідними не тільки для здоров'я судин і шкіри, але і волосся. Ця речовина живить локони зсередини, надає їм м'якість і еластичність. Крім того, риба - це ще й джерело білка, без якого нормальний ріст волосся просто неможливий.

Йогурт

Цей продукт також багате джерело білка. Але крім цього, в йогурті є багато вітаміну В5, який сприяє зміцненню волосяних фолікулів, запобігаючи випадінню волосся і їх стонченню. Тільки пам'ятайте: вибираючи йогурт, зупинитися потрібно на тому, що містить найменше цукру, а краще зовсім не містить, інакше продукт засвоїться не належним чином.

Листові овочі

Шпинат, салат, капуста, щавель та інші зелені листові овочі – все це джерела великої кількості вітамінів А і С, заліза і фолієвої кислоти. Комплекс цих речовин завжди входить до складу спеціальних препаратів для зволоження і живлення волосся, тому краще не доводити себе до медикаментів, а вживати їх якомога частіше разом з натуральною їжею.

М'ясо

Курятина, телятина, свинина, баранина, кролятина ... Все це джерело тваринного білка. У м'ясі містяться всі дев'ять необхідних організму амінокислот, які допомагають зберегти і зміцнити здоров'я в цілому, і зокрема, волосся.

Новини
Дієтологиня назвала продукти, які заважають схудненню

Морепродукти

Мідії, креветки, устриці та інші морепродукти є джерелом великої кількості цинку. Волосяні фолікули потребують цю речовину постійно, інакше вони слабшають, від чого починається процес інтенсивного випадання волосся.

Цитрусові

Це джерело аскорбінової кислоти – вітаміну С, який допомагає волоссю зберегти еластичність, запобігаючи їх ламкості і розшаруванню.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, які продукти допомагають прискорити обмін речовин.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Автор
Катерина Худобець Катерина Худобець
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Консультации врачей

Препараты

Новинки Популярное Рекомендуем

Лабораторії

Блоги медицини

Новини медицини

Новини медицини

Топновини