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Дієта для імунітету: лікарка назвала топ противірусних продуктів

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Коли звідусіль атакують різні небезпечні інфекції, на кшталт коронавірусу, грипу тощо, мимоволі починаєш замислюватися про додаткову підтримку імунітету.

І тут на допомогу напрошуються імуностимулятори, імуномодулятори, полівітамінні комплекси тощо. Але наша експертка, сімейна лікарка Наталія Деменко не рекомендує без призначення фахівця починати вживати подібні препарати, а натомість звернути увагу на свій щоденний раціон і додати в нього побільше "противірусних" продуктів.

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Правильні продукти допоможуть підвищити стійкість організму

Цитрусові

У лимонах, апельсинах, мандаринах, помело міститься величезна кількість вітаміну С, який стимулює вироблення в організмі інтерферону – особливого гормону, від якого і залежить міць захисних функцій.

Крім того, аскорбінова кислота стимулює процес утворення антитіл – клітин, що відповідають за знищення вірусів і бактерій, завдяки чому посилюється стійкість організму в епідемічний період.

Мед

Його секрет полягає у величезній кількості флавоноїдів. Вони також зміцнюють захисні функції і допомагають відбивати атаки вірусів.

Імбир

Цей продукт – потужний природний імуностимулятор і полівітамінний комплекс одночасно. Так, в його склад входять вітаміни А, С, В1, В2 і мікроелементи натрій, калій, залізо, магній, цинк, фосфор, кальцій, які потрібні для повноцінної злагодженої роботи організму.

Часник

Головна сила часнику в речовині аліцин. Цей компонент не тільки знищує бактерії, але і блокує вироблення ферментів, які сприяють поширенню інфекцій (навіть вірусних) в організмі.

Калина

Ця ягода зі специфічним смаком і запахом особливо потрібна в сезон вірусного "розгулу". У ній міститься багато аскорбінової кислоти, дубильних речовин, пектину, глікозидів і мінеральних солей, завдяки яким вона зміцнює організм, підтримує загальний тонус і підвищує імунітет.

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Журавлина

Кисло-солодка журавлина теж повинна стати вашою улюбленицею. Хінна і лимонна кислоти в цьому продукті здатні змінювати структуру вірусів і буквально "поїдати" їх, виводячи з організму ще до того, як вони встигнуть зашкодити вам.

Липа

Напій з липового цвіту містить сапоніни і глікозиди. Ці речовини підсилюють ефективність Т-лімфоцитів, які знищують віруси. Тому намагайтеся пити чай з липою щодня, і краще по кілька разів.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як захистити себе від небезпечних вірусів.

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Автор
Катерина Худобець Катерина Худобець
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Shymskaja Elvira
Shymskaja Elvira
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