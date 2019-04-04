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Дієта чи спорт? Вчені з'ясували, що ефективніше для схуднення

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Вчені Колорадського університету вивчили ефективність різних дієт і вправ для схуднення і з'ясували, що є найважливішим у боротьбі із зайвою вагою.

Фахівці використовували метод подвійної мітки води, що полягає в збагаченні організму важким воднем і важким киснем. Результати дослідження були опубліковані в журналі Science Daily.

За словами експертів, такий спосіб є набагато більш надійним, ніж використання опитувальників і щоденників харчування.

У результаті вчені прийшли до висновку, що найефективнішим способом схуднення є саме фізичні навантаження, а не дієти.

Дієта чи спорт? Вчені з'ясували, що ефективніше для схуднення

24 канал

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Як схуднути за тиждень на 7 кг: найефективніша дієта

Дослідження показало, що спорт дозволяє не тільки швидше витрачати зайві калорії, а й уникнути повернення зайвої ваги.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше американські медики і фахівці назвали одну з найпопулярніших дієт на 2019 рік. Цей тип харчування допомагає схуднути і не набрати вагу знову.

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