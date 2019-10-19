Дешево і корисно: дієтологиня розвінчала міф про здорове харчування

Для того, щоб вживати "здорову" їжу, не обов'язково витрачати багато грошей і купувати величезну кількість екзотичних продуктів.

Про це повідомила відома дієтологиня Альбіна Комісарова на своїй сторінці в Instagram. Вона розвінчала міф про те, що здорове харчування – це дорого і вимагає особливих продуктів.

"Можна харчуватися здорово і дешево, а ось про особливі продукти ми поговоримо", – зазначила Комісарова.

Дієтологиня розвінчала міф про здорове харчування

За словами дієтологині, кіноа, полбу і дикий рис можна з легкістю замінити на гречку, пшоняну кашу і вівсянку.

"Чай матча також містить кофеїн (чомусь багато хто намагається перейти з кави на матчу, що не має змісту) і корисний не більше, ніж зелений. Якщо ви його любите – відмінно. Але відмовлятися навмисне від кави, якщо її любите, – неправильно. Здоровій людині можна до чотирьох чашок на добу, виключення – вагітні", – додала вона.

Комісарова наголосила, що людині, яка не має непереносимості, звичайне молоко не варто замінювати дорогим – безлактозним або рослинним. При помірному споживанні, жодної різниці для ваги і здоров'я немає.

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За її словами, у багатьох видів борошна також немає особливих відмінностей. Рисове, пшеничне або вівсяне – вид зовсім не важливий, але водночас потрібно вибирати шпалерне або цільнозернове борошно.

Дієтологиня додала, що особливої користі в кокосовому, кунжутному маслах теж немає. Тому смажити можна і на топленому вершковому (воно таке ж термостійке), а в салати – додавати оливкове.

"І останнє: спіруліна. Я бачила часто, як дівчата додають її всюди, заради "користі". Амінокислоти, мінерали, вітаміни... Але в яйці або склянці молока користі буде не менше. А якщо ви хочете отримати максимум користі, то доведеться з'їдати її по 100 грамів", – підсумувала вона.

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