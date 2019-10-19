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/ Здорове харчування

Дешево і корисно: дієтологиня розвінчала міф про здорове харчування

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Для того, щоб вживати "здорову" їжу, не обов'язково витрачати багато грошей і купувати величезну кількість екзотичних продуктів.

Про це повідомила відома дієтологиня Альбіна Комісарова на своїй сторінці в Instagram. Вона розвінчала міф про те, що здорове харчування – це дорого і вимагає особливих продуктів.

"Можна харчуватися здорово і дешево, а ось про особливі продукти ми поговоримо", – зазначила Комісарова.

Дієтологиня розвінчала міф про здорове харчування

Дієтологиня розвінчала міф про здорове харчування

За словами дієтологині, кіноа, полбу і дикий рис можна з легкістю замінити на гречку, пшоняну кашу і вівсянку.

"Чай матча також містить кофеїн (чомусь багато хто намагається перейти з кави на матчу, що не має змісту) і корисний не більше, ніж зелений. Якщо ви його любите – відмінно. Але відмовлятися навмисне від кави, якщо її любите, – неправильно. Здоровій людині можна до чотирьох чашок на добу, виключення – вагітні", – додала вона.

Комісарова наголосила, що людині, яка не має непереносимості, звичайне молоко не варто замінювати дорогим – безлактозним або рослинним. При помірному споживанні, жодної різниці для ваги і здоров'я немає.

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За її словами, у багатьох видів борошна також немає особливих відмінностей. Рисове, пшеничне або вівсяне – вид зовсім не важливий, але водночас потрібно вибирати шпалерне або цільнозернове борошно.

Дієтологиня додала, що особливої користі в кокосовому, кунжутному маслах теж немає. Тому смажити можна і на топленому вершковому (воно таке ж термостійке), а в салати – додавати оливкове.

"І останнє: спіруліна. Я бачила часто, як дівчата додають її всюди, заради "користі". Амінокислоти, мінерали, вітаміни... Але в яйці або склянці молока користі буде не менше. А якщо ви хочете отримати максимум користі, то доведеться з'їдати її по 100 грамів", – підсумувала вона.

Чи потрібно є спіруліну на дієті? І змінювати звичний кави на матчу? ⠀ Я неодноразово зустрічаю на своєму прийомі людей, які впевнені, що здорове харчування це: а) дорого, б) вимагає особливих продуктів. ⠀ Про ціну я вже писала пост, що можна харчуватися здорОво і дешево, а ось про особливі продуктах ми поговоримо. ⠀ ✅Кіноа, полбу і дикий рис відмінно замінить гречка, пшінки і вівсянка. Всі ці крупи цільнозернові і абсолютно взаємозамінні. ✅Обичное молоко не варто замінювати дорогим безлактозную або рослинним, якщо у вас немає непереносимості. При помірному споживанні, ніякої різниці для ваги і здоров'я тут немає 🤷♀ ✅Матча чай також містить кофеїн (чомусь багато хто намагається перейти з кавою на матчу, що не має сенсу) і корисний не більше, ніж зелений чай. Якщо ви його любите - відмінно, але відмовлятися навмисне від кави, якщо його любите - неправильно, здоровій людині можна до 4 чашок кави на добу, виняток - вагітні ✅Нет особливих переваг перед різними видами борошна. Рисова, пшенична, вівсяна - вид зовсім не важливий! Важливо вибирати шпалерну або цельнозерновую борошно, а вид її на ваш смак. ✅Мір пп-блогерів твердить нам, що треба купувати кокосове масло, авокадо, кунжутне, але по суті, в тій кількості, що ми його споживаємо, значущої різниці в користь немає. Смажити можна на топленому вершковому, воно також термостійкість, а в салати додавати оливкову. ✅І останнє: спіруліна. Я бачила часто, як дівчата додають її всюди, заради "користі". Амінокислоти, мінерали, вітаміни ... Але в яйці або склянці молока користі буде не менше. А якщо ви все одно хочете отримати максимум користі, то доведеться з'їдати її по 100 грам, щоб в цьому був сенс. ⠀ ❤Про що ще написати?

Публікація від Дієтолог, Альбіна Коміссарова (@doctor_komissarova)

Як повідомляв OBOZREVATEL, відома дієтологиня Вікторія Кляуз дала кілька важливих практичних порад щодо правильного харчування. Вона розповіла, скільки фруктів потрібно їсти і який хліб вибирати.

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харчування
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