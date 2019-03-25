"Десерт зніме стрес": дієтолог розкрила важливий секрет схуднення

До строгих дієт варто ставитися обережно, оскільки заборони дратують психіку людини, що збільшує шанси "зірватися".

Про це, як пише Life.Ru, розповіла дієтолог Нурія Діанова. Вона зазначила, що, порушуючи встановлені правила харчування, людина намагається усунути подразник.

"У магазин йдіть тільки ситим, щоб не набрати зайвого. Голодний покупець ставиться до себе з більшою жалістю і більше схильний до заохочення себе їжею, особливо солодощами", — сказано в матеріалі.

Крім того, існує навіть спеціальний термін - Cheat meal (у перекладі: "шахраювати з їжею"). Робити це дозволяють собі навіть спортсмени, наприклад, один день на тиждень дозволяючи собі є все.

"Десерт у потрібний момент може зняти напругу і стрес. Але в інші дні краще не давайте собі волю з шкідливими стравами, тримайте форму. Пробуйте знову і знову вибудовувати систему здорової поведінки. Можна давати собі іноді слабину, але це не привід впадати у відчай і заїдати горе бутербродом", — підкреслюється в статті.

Ілюстрація pexels.com

Як писав OBOZREVATEL, раніше консультант зі здорового способу життя, блогер Ольга Фоміна розповіла, як схуднути без дієт та голодувань.

Вона також назвала популярні дієти, які не допомагають скинути зайве, а вбивають організм.

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