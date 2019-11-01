Давайте разберем сегодня два вопроса и узнаем, что причина, а что следствие:

когда лишний вес из-за депрессии?

При дефицитах серотонина, дофамина, ГАМК и ряда других элементов в организме, не редко возникают такие состояния, как: депрессия, нехватка энергии, низкая мотивация и самооценка, плохая концентрация, СДВ. Часто можно столкнуться с отсутствием психологической гибкости, навязчивыми мыслями (в том числе о еде и похудении), тревожностью, нарушением сна или компульсивным поведением. Все выше перечисленное приводит к пищевым расстройствам, перееданию, и как следствие – набору лишнего веса.

когда депрессия из-за лишнего веса?

Здесь налицо замкнутый круг: как лишний вес может возникнуть из-за депрессии, так и депрессия прогрессирует по мере обрастания жиром. Человек сначала пытается это скрывать, ищет оправдания себе и своей лени, ссылаясь на "широкую кость", болезни, генетику, отсутствие времени и денег на себя, и так далее. Как только отражение в зеркале и самочувствие окончательно вводят в состояние "непринятия себя такого", начинаются попытки снизить вес. Только есть проблема: в процессе набора веса, на фоне депрессии, возникают серьезные гормональные дисбалансы, а также "раздрай" на уровне нейромедиаторов головного мозга (гипоталамуса). Оттуда же начинают поступать сигналы по всей эндокринной системе: может снизиться активность щитовидной железы (Т3, Т4), но при этом увеличиться выработка стрессовых гормонов (кортизол, норадреналин). Как следствие возникает нарушение мелатонина, а за ним и гормона роста. Весь обмен веществ сходит с ума, замедляется, вам все сложнее справляться с ленью, двигаться хочется меньше, а есть больше.

Депрессия и лишний вес Иллюстрация

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