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Зміцнюють імунітет: лікарі порадили корисні продукти в період пандемії

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Експерти розповіли, які продукти варто вживати для зміцнення імунітету на тлі пандемії коронавірусу COVID-19.

Про це пише "РБК-Україна", посилаючись на Times Now. У матеріалі розповідається про поради американських лікарів.

Які продукти зміцнюють імунітет

Які продукти зміцнюють імунітет

pexels.com

Імбир

Першим у списку опинивя цей продукт. У ньому міститься багато аскорбінової кислоти, цинку, кальцію, йоду, вітаміном груп А та В. Імбир також містить природні антибіотики й протигрибкові властивості. Він зміцнює організм, підвищуючи опірність різним хворобам.

Гінгерол, який є в імбирі, здатний знижувати запальні процеси і хронічні болі. Корінь імбиру ще й очищає організм від токсинів.

Куркума

Цю приправу отримують із кореня багаторічних трав'янистих із сімейства імбирних. Основний компонент куркуми, який називається "куркумін", у східній медицині здавна вважається потужним імунним підсилювачем і протизапальним засобом.

Ягоди

Ягоди багаті вітамінами та антиоксидантами. Вони зміцнюють імунну систему, допомагаючи організму людини протистояти різноманітним інфекціям.

Продукти з вітаміном С

До цієї групи належать цитрусові, а також журавлина, ківі, чорна смородина, суниця, шипшина, горобина, брусниця, обліпиха, яблука, хурма і багато інших.

Яскраві овочі

Овочі з різними пігментами (хлорофіл, астаксантин, бета-каротин) мають властивості антиоксидантів. Їх вживання чудово зміцнює організм. До цієї групи можна віднести солодкий перець, червону капусту, броколі і так далі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше дієтологиня назвала небезпечні в період карантину продукти, які провокують стрес і тривогу,

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Автор
Дарина Дурова
Теми
Коронавірус живлення
Теги
диета продукти харчування
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