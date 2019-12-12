Головна Новини
МоваЯзык
Кияни Відео
За препаратами
  • За статтями
  • За прізвищем лікаря
  • За препаратами
  • За хворобами
  • За симптомами
  • За аналізами
  • За діючими речовинами
  • За виробниками
Наприклад: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Здорове харчування

Чорний список: продукти, які не можна їсти на другий день

608
Читати матеріал російською

Існують продукти, які після повторного розігрівання приносять більше шкоди, ніж користі. Отже, потрібно бути обережним, готуючи страви одразу на декілька днів вперед.

Серед того, що не рекомендується використовувати два дні поспіль, особливо небезпечними були визнані три продукти. Про них розповідає "Умная".

По-перше, це овочевий салат, оскільки нарізані й очищені овочі не можна зберігати за температурі вище 4°С більше 12 годин. Тому краще робити так, щоб приготованого салату вистачало тільки на один прийом їжі, або ж заморожувати те, що залишилося.

Новини
Названі продукти, які категорично не можна їсти натще

Існують продукти, які не можна їсти на другий день після приготування

Існують продукти, які не можна їсти на другий день після приготування

vnews.agency

Адже майже у всіх овочах, особливо куплених, містяться нітрати, які також утворюються у них й у випадку довгого зберігання. Потрапляючи в організм вони викликають кисневе голодування, провокують проблеми із ШКТ і підвищують ризик виникнення онкологічних захворювань.

До всього іншого, овочі дуже швидко в'януть, втрачають свій вигляд і стають просто несмачними.

Нарізані й очищені овочі не можна зберігати за температури вище 4°С більше 12 годин

Нарізані й очищені овочі не можна зберігати за температури вище 4°С більше 12 годин

sovkusom.ru

Другим небезпечним продуктом вважається рис. Фахівці стверджують, що в сирому вигляді він містить спори величезної кількості небезпечних бактерій. Під час варіння більшість із них гинуть, але деякі все ж умудряються виживати. У залишеній "на завтра" страві спори цих бактерій оживають і починають активно розвиватися. Особливо швидко процес йде за кімнатної температури. І все це загрожує харчовим отруєнням.

Вчорашній рис може викликати харчове отруєння

Вчорашній рис може викликати харчове отруєння

1000.menu

І третє місце в цьому чорному списку відведено салатам із майонезом, що особливо актуально напередодні новорічних свят. Адже багато людей доїдають салати, що залишилися після застілля, ще упродовж двох-трьох днів, стверджуючи, що викинути їх просто шкода. В результаті заробляють серйозні отруєння.

Салат із майонезом не можна довго зберігати у холодильнику

Салат із майонезом не можна довго зберігати у холодильнику

kopilka-kulinara.ru

Водночас варто нагадати, що салат із майонезом не можна зберігати довше доби навіть у холодильнику, а до того ж – залишати їх надовго за кімнатної температури.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українська дієтологня і експертка з правильного харчування Ольга Усенко розповіла, як контролювати відчуття голоду і знизити апетит.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі новини по темі "живлення" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
живлення
Місце
Україна
Теги
продукти харчування
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Препараты

Новинки Популярное Рекомендуем

Блоги медицини

Новини медицини

Новини медицини

Топновини