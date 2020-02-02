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/ Здорове харчування

Чим замінити м'ясо: Клопотенко дав поради вегетаріанцям

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Відомий український кулінар Євген Клопотенко розкритикував моду на продукти-замінники: штучне м'ясо, соєве або мигдальне молоко тощо.

Відмовляючись від продуктів тваринного походження, їх варто замінювати овочами, кашами та горіхами, порадив шеф-кухар в ефірі ObozTV.

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На думку Клопотенка, різні замінники м'яса – це безглуздий тренд.

"Уявіть, що ви відмовляєтеся від м'яса. Навіщо потім переходити на "м'ясо без м'яса"? Якщо ви не хочете м'яса – не їжте. Навіщо їсти "штучне м'ясо"? У чому ідея? Це означає, що ви хочете м'яса як і раніше, але не знаєте, як його їсти?", – пояснив він.

"Така ж фішка з молоком. Ти відмовляєшся від молока через непереносимість лактози. І починаєш пити мигдальне молоко. Навіщо?! Не потрібно пити молоко взагалі. По-перше, це не молоко, це просто сік. Знаєте, як білий шоколад. Це ж не шоколад, це жир з какао. Народ, не потрібно! " – висловився шеф-кухар.

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За його словами, за вегетаріанської дієти вистачає овочів, каш і горіхів.

"Це цілий світ кулінарії! Іноді я відмовляюся від м'яса на тиждень тільки для того, щоб відчути, який смак може бути у того чи іншого продукту. Зовсім інший! Коли ви говорите собі, що м'яса не можна, мозок починає думати: "А що їсти?" І починає шукати нові рецепти, нові підходи", – розповів Клопотенко.

Як приклад він навів морквину: її можна запікати 40 хвилин, вона буде більш хрусткою, і додавати сметану. А можна запікати 2 години, вона стане м'якшою, і поєднувати її з насінням.

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"Овочів – мільярди! А скільки продуктів рисових, каш... Навіть гречка! З гречкою можна працювати. Робити той же гречаний борщ, якісь млинці, замочувати цю гречку... Її можна замочувати в 15 видах напоїв – і у тебе 15 різних страв! Тому що гречка, замочена в яблучному соку – це не гречка, замочена в каві. Це цілий світ для експериментів!" – наголосив кулінар.

"І коли ти собі забороняєш м'ясо, то з'являється цілий новий світ, де ти можеш творити абсолютно іншу їжу", – підсумував Клопотенко.

Повністю відеоінтерв'ю з Євгеном Клопотенком можна подивитися тут.

Клопотенко порадив експериментувати з овочами і кашами

Клопотенко порадив експериментувати з овочами і кашами

greenqueen.com.hk

Як писав OBOZREVATEL, раніше дієтологиня Вікторія Клаус попередила про головні помилки, які допускають вегетаріанці-початківці.

Інформаційне шоу "Студія Обозреватель" дивіться щодня по буднях о 10:00 на ObozTV.

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Автор
Наталія Глазова
Теми
Дієти та фітнес живлення Новини ObozTV Пряма трансляція Ефіри Oboz TV Кулінарні поради
Особа
Євген Клопотенко
Теги
харчування продукти диета
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