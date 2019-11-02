Чим замінити майонез: названі топ-5 простих і смачних альтернатив

Дієтолог Наталія Кошкіна поділилася корисними рецептами, які можуть замінити майонез.
У своєму Instagram вона назвала топ-5 простих і смачних варіантів:
Соус з бальзамічним оцтом: оливкова олія, ½ склянки + бальзамічний оцет, ½ склянки + цибуля-шаллот, ¼ склянки + петрушка, ¼ склянки.
Цезар: оливкова олія, ½ склянки + лимонний сік, ¼ склянки + грецький йогурт, ¼ склянки + часник, 1 ч. л. + каперси, 1 ст. л. + дижонська гірчиця 1 ч.л.
Соус по-грецьки: оливкова олія, ½ склянки + червоний винний оцет, ½ склянки + цибуля-шалот, нарізана, ¼ склянки + базилік, ¼ склянки.
Медово-гірчична заправка: лляне масло, ½ склянки + натуральний йогурт, ½ склянки + часник, 1 ч.л. + мед, 1 ст.л. + дижонська гірчиця, 1 ч.л. + паприка, щіпка.
Тахінна заправка: тахіні, 1 ст.л. + мед, 1/2 ч.л. + лимонний сік, 1 ст.л. + куркума, 1/2 ч.л. + вода (тепла), 1 ст.л.
Соуси
24 канал
Кошкіна уточнила, що сіль і перець всюди додавати за смаком, інгредієнти змішати в блендері.
"Ця кількість розрахована на 16 порцій. Калорійність 1 порції – 62–70 ккал. Заправки відмінно зберігаються в холодильнику до 4 днів, так що не бійтеся робити з запасом", - додала вона.
Хочу з вами поділитися кількома бомбічний рецептами! Ці заправки – більш корисна і смачна альтернатива майонезу. І не забудьте зберегти закладкі👌. ✔️Соус з бальзамічним оцтом Олів.масло, ½ склянки + бальзамічний оцет, ½ склянки + цибуля-шаллот, ¼ склянки + петрушка, ¼ склянки. ✔️Цезарь Оливкова олія, ½ склянки + лимонний сік, ¼ склянки + греч.йогурт, ¼ склянки + часник, 1 ч.л. + Каперси, 1 ст.л. + Дижонская гірчиця 1 ч.л. . ✔️Соус по-грецьки ол.масла, ½ склянки + червоний винний оцет, ½ склянки + цибуля-шалот, нарізаний, ¼ склянки + базилік, ¼ склянки. ✔️Медово-гірчична заправка Льняна олія, ½ склянки + натур. йогурт, ½ склянки + часник, 1 ч.л. + Мед, 1 ст.л. + Дижонская гірчиця, 1 ч.л. + Паприка, щіпка. ✔️Тахінная заправка Тахін, 1 ст.л. + Мед, 1/2 ч.л. + лимонний сік, 1 ст.л. + Куркума, 1/2 ч.л. + вода (тепла), 1 ст.л. Сіль і перець всюди додавайте до смаку. Інгредієнти змішайте в блендері. Ця кількість розраховане на 16 порцій. Калорійність 1 порції – 62 – 70 ккал. Ці заправки відмінно зберігаються в холодильнику до 4 днів, так що не бійтеся робити з запасом. А ви чим заправляєте салати👇?
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Наталія Кошкіна розповіла про головні помилки, які не дають схуднути.
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