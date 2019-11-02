Чим замінити майонез: названі топ-5 простих і смачних альтернатив

Дієтолог Наталія Кошкіна поділилася корисними рецептами, які можуть замінити майонез.

У своєму Instagram вона назвала топ-5 простих і смачних варіантів:

Соус з бальзамічним оцтом: оливкова олія, ½ склянки + бальзамічний оцет, ½ склянки + цибуля-шаллот, ¼ склянки + петрушка, ¼ склянки.

Цезар: оливкова олія, ½ склянки + лимонний сік, ¼ склянки + грецький йогурт, ¼ склянки + часник, 1 ч. л. + каперси, 1 ст. л. + дижонська гірчиця 1 ч.л.

Соус по-грецьки: оливкова олія, ½ склянки + червоний винний оцет, ½ склянки + цибуля-шалот, нарізана, ¼ склянки + базилік, ¼ склянки.

Медово-гірчична заправка: лляне масло, ½ склянки + натуральний йогурт, ½ склянки + часник, 1 ч.л. + мед, 1 ст.л. + дижонська гірчиця, 1 ч.л. + паприка, щіпка.

Тахінна заправка: тахіні, 1 ст.л. + мед, 1/2 ч.л. + лимонний сік, 1 ст.л. + куркума, 1/2 ч.л. + вода (тепла), 1 ст.л.

Соуси 24 канал

Кошкіна уточнила, що сіль і перець всюди додавати за смаком, інгредієнти змішати в блендері.

"Ця кількість розрахована на 16 порцій. Калорійність 1 порції – 62–70 ккал. Заправки відмінно зберігаються в холодильнику до 4 днів, так що не бійтеся робити з запасом", - додала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Наталія Кошкіна розповіла про головні помилки, які не дають схуднути.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram