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/ Здорове харчування

Випити і викинути: товарознавець розкрила небезпеку пластикових пляшок

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ПЕТ-пляшки, в яких зазвичай продається мінеральна або питна вода, у жодному разі не можна використовувати повторно. А краще одразу обирати напої в скляній тарі.

Про це попередила експерт з якості та безпеки продуктів харчування, професор кафедри товарознавства Олена Сидоренко в ефірі ObozTV. Вона пояснила, що фталати (небезпечні канцерогени) та інші хімічні речовини з ПЕТ-тари дуже легко переходять у воду.

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"Від повторного використання (пластикових пляшок і бутлів. – Ред.) категорично треба відмовитися. Там відбуваються механічні пошкодження, порушується хімічно-інертне покриття, яке захищає від переходу хімічних речовин (у напій. – Ред.)", – наголосила Сидоренко.

Крім того, додала вона, така тара більше не є абсолютно герметичною.

"Тут ви вже отримаєте весь спектр хімічних речовин, які є в тарі – вони прекрасно переходять у воду", – пояснила експерт.

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За словами Сидоренко, за дотримання всіх умов зберігання і транспортування (зокрема, температурного режиму) і одноразового використання ПЕТ-пляшки умовно безпечні. Але чи дотримувалися ці умови – дізнатися майже неможливо.

Тому по можливості вона порадила обирати напої в скляній тарі.

Небезпечні хімічні речовини з пластика легко потрапляють у воду

Небезпечні хімічні речовини з пластика легко потрапляють у воду

tvo.org/iStock

Раніше OBOZREVATEL писав, що вчені з Інституту Роберта Коха (Німеччина) оглянули 2,5 тисячі дітей і у 97% з них виявили в організмі 11 видів отруйних пластифікаторів – речовин, які містяться в пластиці.

Дослідники закликали заборонити використання пластика і ПФОК для упаковки дитячого харчування.

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Теми
Якість продуктів в Україні здоров'я Новини ObozTV Ефіри Oboz TV Пряма трансляція
Особа
Олена Сидоренко
Теги
продукти хімікати
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кирик вадим
кирик вадим
Ну только вот бред про химически инертное покрытие писать не нужно... Вы видели производство этих бутылок? Так вот, берется заготовка из прозрачного толстого пластика, нагревается и выдувается, и больше НИЧЕГО
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