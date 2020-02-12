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/ Здорове харчування

Чи можна кип'ятити воду кілька разів: вчені дали відповідь

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Вживання повторно перекип'яченої води не завдає шкоди здоров'ю людини, не дивлячись на стале уявлення.

Про це повідомили німецькі фахівці з Інституту Фрезеніус, передає Merkur. Це означає, що виливати воду з чайника, після того, як вона була перекіпячена, для повторного вживання немає необхідності.

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"Не потрібно боятися розмноження бактерій у воді: їх кількість, поки вона буде перебувати в чайнику, дійсно може вирости, але при повторному кип'ятінні води мікроорганізми будуть знищені. Що стосується смаку повторно закип'яченої води, немає ніяких наукових доказів того, що він погіршується", – заявили фахівці.

Крім того, немає доказів, що в воду з чайника потраплять частинки його матеріалів.

Чи можна кип'ятити воду кілька разів

Чи можна кип'ятити воду кілька разів

u24

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вчені назвали популярний продукт, який викликає рак.

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Автор
Анатолій Запорожський
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