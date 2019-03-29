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/Здорове харчування

Через місяць – смерть: розвінчано популярний міф про сіль

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Нестача солі в людському організмі може привести до серйозних проблем зі здоров'ям, аж до смерті.

Про це попередив дієтолог Андрій Маковецький, передають "Аргументи і факти". За його словами, у тих, хто недосолює їжу, можуть виникнути хвороби, пов'язані з м'язами, мозком і серцем.

"Сіль є одним із найбільш важливих і потрібних людині мінералів. Людина може прожити без води тиждень, без їжі – місяць і приблизно стільки ж – без солі", – пояснив дієтолог.

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Сіль

Сіль

Ecoizm.org

Оскільки сіль відповідає за передачу нервових імпульсів, при її нестачі можуть німіти руки, ноги й обличчя.

"Сіль допомагає рідині рухатися в організмі. Це означає, що від клітини до клітини існує щось на зразок натрієво-калієвого насосу. Натрій – це сіль. Якщо не буде вистачати солі, то рідина між клітинами буде дуже погано рухатися, а клітини, відповідно, будуть дуже погано працювати. Вони не будуть рости і оновлюватися, і погано виконуватимуть функції енергообміну. Тому відмовлятися від солі не можна", – розповів Маковецький.

Вказав фахівець також і на головні ознаки її нестачі в організмі: поганий сон, дратівливість, м'язова млявість, погана концентрація уваги і болі в серці.

Через місяць – смерть: розвінчано популярний міф про сіль

meatreview.com

При цьому, Маковецький все ж закликав вживати сіль у помірних дозах.

"Якщо вживати занадто багато солі, то поганий настрій вам гарантовано, можуть бути камені в нирках, червоні сліди під очима і плюс поганий сон", – застеріг він.

За словами дієтолога тим, хто любить все пересолювати, рекомендується на 1-2 тижні взагалі відмовитися від солі, щоб очистити рецептори, і потім знову почати її їсти.

Як повідомляв OBOZREVATEL, велика кількість солі в раціоні стає причиною підвищення кров'яного тиску.

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