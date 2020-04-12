Чайні пакетики можуть викликати рак

Канадські вчені провели ряд досліджень і виявили, що пакетований чай може сприяти розвитку онкологічних захворювань.

Причиною цього виступає мікропластік, який входить до складу чайного пакетика, пише "МедикФорум". Однак експерти вважають, що це може бути не єдиною небезпечною речовиною в продукті.

"У більшості випадків справжнього чаю там немає, а якщо і є, то сумнівної якості. Я розмовляла з тими, хто вирощує чай в Китаї і В'єтнамі, навіть вони не змогли точно сказати, що знаходиться в пакетиках", – розповіла фахівець з чаю та кави Єлизавета Тихонова.

Чай в пакетиках medikforum.ru

Вона зазначила, що багато хто бачив, як навіть холодна вода забарвлюється від чайного пакетика. Хоча справжній чай заварюється мінімум три хвилини при температурі 95-100 градусів.

"Яскравий колір води – це барвники, в основному солі вугільної кислоти. Аромат і смак – штучні. Тому що натуральний запах у овочів і фруктів, наприклад, тримається максимум місяць. Доповненням до цих "задоволень" йде клей, яким склеюють пакетики. Так що краще купувати ваговий чай", – підкреслила фахівець.

Як писав OBOZREVATEL раніше, фахівці назвали дев'ять властивостей зеленого чаю, які можуть зіпсувати здоров'я. За словами експертів, в основному негативний вплив пов'язано з реакціями організму на кофеїн, який міститься в цьому напої у високих дозах

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