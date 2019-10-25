"Бойкот не допоможе": лікарка розповіла, як харчуватися при виразці шлунку

Чітке розуміння того, як потрібно харчуватися при виразці шлунку, допоможе зняти гострі симптоми захворювання і знову відчути радість життя.

У цьому переконує лікарка-гастроентеролог Еліна Хлівна, пише "24 здоров'я". Вона дала декілька порад про те, як можна змінити харчову поведінку, щоб уникнути проблем зі шлунково-кишковим трактом.

Так, за її словами, жорсткі дієти з механічним і хімічним щадінням, які призначають у разі гострої стадії виразкової хвороби, у багатьох пацієнтів викликають страх та незгоду. Однак харчовий бойкот, який оголошують собі хворі, може нашкодити ще сильніше.

"Якщо людина до цього дотримувався принципів раціонального харчування, їй буде простіше. Вона виключить зі свого раціону те, що "не можна". А ось "харчовим космополітам" і людям, які приймають їжу 2 рази на день — набагато складніше", — зазначає вона.

Правильне харчування при виразці шлунку ivona.bigmir.net

І для таких фахівець навела декілька корисних продуктів для правильного дієтичного харчування при виразці шлунку.

Так, на сніданок вона порадила їсти вівсянку, рис на воді або молоці. Також відмінно підійде відварна гречка з маслом, сирна запіканка, паровий омлет із декількох яєць і тостом або ж варені яйця з підсушеним білим хлібом.

Перекуси у випадку такого захворювання також дуже необхідні. Хлівна рекомендує вибрати щось із таких продуктів: нежирний сир або йогурт без наповнювача, сирники на пару, печене яблуко з медом або тост із варенням, банан.

В обід потрібно з'їдати дві страви на вибір. Це може бути, наприклад, перетертий овочевий суп з сухариками, звичайний з локшиною або слизовий рисовий супчик. Підійдуть і парові фрикадельки з вареними або тушкованими овочами, а також картопляне пюре і парова котлета з овочами. Чудовим доповненням як десерт стануть вареники зі сметаною чи маслом.

Щадна дієта №1 при виразці шлунку АіФ

Лікарка вважає, що вечеря для людей, які страждають виразкою шлунку, має бути досить щільною. Так, підійде картопляне пюре з відвареною рибою або куркою, овочеве соте або рагу з підсушеним білим хлібом, відварений рис плюс суфле з індички, а також запіканка з кабачків і відварна куряча грудка.

Щоб уникнути проблеми зі шлунково-кишковим трактом, протягом дня лікар радить споживати відвар шипшини, неміцний чай, зокрема трав'яний, воду без газу, киселі, фруктові компоти, розбавлений морквяний, персиковий, грушевий соки. А перед сном можна випити склянку молока.

Залежно від побажань, кожен під себе може підкорегувати ці рекомендації. Наприклад, поміняти місцями страви, але головне — харчуватися при виразці шлунку потрібно 5-6 разів і невеликими порціями, підсумувала Еліна Хлівна.

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