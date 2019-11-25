Калорії і м'ясо: лікар підказала, як харчуватися в холоди

Прихід зими зобов'язує нас внести корективи не тільки в манеру одягатися. Щоб залишатися здоровим і бадьорим, змін вимагає і щоденний раціон.

"Про необхідність змінити дієту заявляє навіть сам організм. Так, з першими ж морозами і вітрами він раптом зажадав перекус чимось жирненьким або солодким, - каже сімейний лікар Наталія Лобода. – І це природно, адже в холодну пору року, щоб зігрітися і підтримувати в тонусі захисні сили, тіло витрачає набагато в рази більше енергії, тому і вимагає більше калорій. Якщо ж ігнорувати цю необхідність і продовжувати харчуватися в "полегшеному" режимі, незабаром ви відчуєте негативні відлуння: почнете сильніше мерзнути, з'явиться постійна сонливість, а застуди та ГРВІ будуть вашими супутниками все частіше".

MedOboz з'ясував, як же варто харчуватися взимку, щоб зберегти хороше самопочуття.

В холоду харчування повинно бути особливим Беларусь

Збільште порцію м'яса і риби

Подбайте, щоб у вашому добовому раціоні стало більше білка (при чому тварини) – хоча б на 100 г. Не обов'язково, щоб це була жирна свинина або баранина, підійдуть дієтичні курка, кролик або легка морська риба. Головне, щоб з цими продуктами збільшилося надходження в організм амінокислот, жирів і вуглеводів. Адже коли робота організму спрямована на зігрівання, ці речовини витрачаються в величезних кількостях, і їх відшкодування вкрай необхідне для збереження здоров'я.

Додайте вітамінів

У зимовий період організм піддається випробуванням не тільки погодними умовами. В цей же період активізуються ще і всілякі віруси, і бактерії, які невпинно перевірють імунітет на міцність. І щоб допомогти йому в протистоянні, варто приділяти більше уваги ягодам, фруктам і овочам, особливо багатим вітамінами С і групи В. До них відноситься шипшина, смородина, цитрусові, яблука, капуста, буряк, морква і т.д.

Слідкуйте за кількістю рідини

Якщо ви звикли пити воду і напої не за покликом спраги, а по режиму або просто від нудьги і "по любові" (як наприклад, чай, кава, какао і т.д.), вам варто взяти себе під контроль і стежити, скільки рідини ви вживаєте. Справа в тому, що на відміну від теплих місяців, коли рідина допомагає організмові охолоджуватися, в зимові вона навпаки обтяжує його участь.

Тому намагайтеся пити тільки коли починаєте відчувати спрагу, при чому вибирайте для її втамування напої без підсолоджувачів і газів, щоб не порушувати смакові рецептори і не провокувати помилкове відчуття зневоднення. Крім того, відмовтеся від холодного пиття, адже організму потрібно додатковий час і енерговитрати, щоб нагріти його до температури тіла.

Дозвольте собі розслабитися

З холодами багатьох може почати мучити бажання "підсолодити" якось десертом. І зрідка можна собі дозволити цю слабинку. При цьому з усіх зол краще вибирати менше – чорний шоколад замість молочного, листкове злакова печиво замість пісочного зі згущеним молоком, горіхові козинаки замість цукерок.

Справа в тому, що при необхідності швидко зігрітися або відновити сили, організм може зажадати швидких вуглеводів. Ці речовини сприяють виробленню "вибуховий" енергії – вона відчувається практично відразу по виразному відчуття "протікання" тепла по тілу, можуть навіть проступити вени на кистях. Правда, зберігається цей приплив недовго (всього пара хвилин), але іноді організму і цього може бути достатньо.

Але часто балуватися таким "зарядом" не можна – швидкі вуглеводи провокують великий викид інсуліну в кров, що може мати негативні наслідки (збій метаболізму, неконтрольовані напади голоду і т.д.).

Раніше OBOZREVATEL ділився рецептами корисних зігріваючих напоїв для холодних зимових днів.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал