Без цукру і зайвих калорій: опубліковані кращі варіанти перекусів

Фуд-блогер із медичною освітою Анесто Шайнідіс поділився лайфхаками про здорове і корисне харчування.

Він запропонував кілька видів перекусів, в яких немає цукру і непотрібного жиру, пише Life.

Один із них – це цільнозерновий тост із листом салату, курячою грудкою і помідором. Для десерту – тільки натуральні фрукти. Пектин – фруктовий цукор: неможливо переїсти, ви завжди нагодовані до того, як отримаєте занадто багато калорій.

Класичний варіант: сир із йогуртом, фруктами і медом. Нарізаємо фрукти маленькими квадратиками, робимо з сиру сирні кульки. Вмочуємо в мед і обсипаємо дрібними горішками. Все натуральне, корисне і, головне, низькокалорійне.

Smak.ua

За таким же принципом фуд-блогер радить купувати перекуси в магазинах. Вони повинні бути нежирними, без соусів на основі майонезу або рослинного масла. У них обов'язково повинні бути овочі і нежирне джерело білка. Десерти – не солодкі за рахунок рафінованого цукру. Це ключ до раннього насичення без переїдання.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше дієтолог поділилася списком швидких, смачних і корисних сніданків, які дозволять не тільки заощадити час, але й отримати необхідний набір вітамінів і мінералів, а також зберегти фігуру стрункою.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!