Без шкоди для фігури: дієтологиня поділилася рецептами дієтичних десертів

Прийнято вважати, що якщо ви дотримуєтеся дієти для схуднення, то солодощі для вас під категоричною забороною.

Дехто переносить відсутність смачненького на столі цілковито спокійно, а декому дуже складно обійтися без хоча б маленького шматочка десерту.

Консультантка з харчування Галина Купцова не наполягає на надмірній суворості в дієті. Ба більше, вона поділилася з читачами MedOboz декількома рецептами десертів, які можна їсти (в міру, звісно ж), не боячись за фігуру.

Не всі десерти шкодять фігурі Магія

Запіканка з сухофруктами

Для приготування цієї страви візьміть пів склянки рису, по третині склянки родзинок, кураги й інжиру, а також 2 столові ложки рисового крохмалю, рослинну олію і мед за смаком.

Промийте гарненько рис, потім відваріть його до готовності. Сухофрукти також промийте, дрібно наріжте і залийте окропом на 20 хвилин (після – злийте воду). Далі додайте до рису всі інгредієнти (але пам'ятайте, що сухофрукти і без того солодкі, тому не перестарайтеся з медом), ретельно перемішайте все і відправте в змащене олією деко.

Поставте запіканку в розігріту до 200 градусів духовку і випікайте до появи рум'яної скоринки.

Вівсяні коржики

Цей смачний десерт прекрасно підійде до сніданку або на перекус. Щоб його приготувати, візьміть стакан вівсяних пластівців, кілька бананів, пів склянки сухофруктів, жменю улюблених горіхів і чайну ложку кориці.

Відваріть вівсянку до готовності, банани розімніть у пюре, сухофрукти гарненько промийте, дрібно наріжте і залийте окропом (хвилин на 20), горіхи подрібніть. Потім приготуйте тісто, змішавши всі інгредієнти, сформуйте невеликі тонкі коржики і розкладіть їх на вистелене пергаментним папером деко. Випікайте десерт у розігрітій до 200 градусів духовці приблизно 25-30 хвилин.

Грильяж нашвидкуруч

З приготуванням цього десерту впорається навіть дитина. Вам знадобиться 200 г міксу горіхів (беріть ті, що вам подобаються, бажано 3-5 видів), 100 г сухофруктів – чорнослив, інжир, чорні родзинки і курага, 3 столові ложки меду, ½ чайної ложки оцту.

Подрібніть горіхи і дрібно наріжте попередньо замочені сухофрукти. Розтопіть мед на паровій бані, додавши до нього оцет (або лимонний сік). Після гарненько перемішайте всі компоненти, щоб вийшло своєрідне тісто. Сформуйте з нього круглі цукерки, розкладіть їх на тарілку (попередньо краще застелити її харчовою плівкою) і відправте в холодильник застигати. За бажання, можна прикрасити грильяж кокосовою стружкою і посипати корицею.

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