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/ Здорове харчування

"Без перекусів!" Фітнес-тренер дав пораду, як вгамувати голод

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Якщо дотримуватися принципів правильного харчування, то краще обійтися без додаткових перекусів.

Таку пораду дав фітнес-тренер Ярослав Сойников в ефірі ObozTV. На його думку, найкорисніший перекус на роботі – стакан звичайної води.

"Для більшості офісних співробітників це найкраща альтернатива. Краще не з'їсти нічого. Це принесе більше користі, ніж солоні фісташки або снікерси", – запевнив знаменитий український майстер-тренер по TRX.

Сойников зізнався, що ставиться до перекусів негативно.

"Ви маєте їсти тричі на день (для багатьох нормально і двічі). Три повноцінних прийома їжі. І між ними має бути час, коли ви нічого не їсте, і вам не хочеться нічого з'їсти. Так функціонує здорова людина", – пояснив він .

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"Просто не перекушуйте. Скористайтеся можливістю нормально поснідати: здоровою їжею, без солодощів. Цукор "примушуватиме" вас хотіти перекусити. Обід теж має бути повноцінним: з жирами, білками і вуглеводами", – порекомендував тренер.

Стакан води – найкорисніший перекус

Стакан води – найкорисніший перекус

theunconventionalroute.com

Втім, не всі фахівці дотримуються такої категоричної точки зору.

Тим, хто встигає зголодніти протягом дня, OBOZREVATEL пропонує ознайомитися з варіантами ситних і корисних перекусів від фуд-терапевта Катерини Толстікової та з переліком 15 здорових перекусів від відомого дієтолога Альбіни Коміссарової.

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Теми
Дієти та фітнес живлення Новини ObozTV Пряма трансляція Ефіри Oboz TV здоров'я
Особа
Ярослав Сойніков
Теги
Фітнес харчування диета
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