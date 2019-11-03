"Без перекусів!" Фітнес-тренер дав пораду, як вгамувати голод

Якщо дотримуватися принципів правильного харчування, то краще обійтися без додаткових перекусів.

Таку пораду дав фітнес-тренер Ярослав Сойников в ефірі ObozTV. На його думку, найкорисніший перекус на роботі – стакан звичайної води.

"Для більшості офісних співробітників це найкраща альтернатива. Краще не з'їсти нічого. Це принесе більше користі, ніж солоні фісташки або снікерси", – запевнив знаменитий український майстер-тренер по TRX.

Сойников зізнався, що ставиться до перекусів негативно.

"Ви маєте їсти тричі на день (для багатьох нормально і двічі). Три повноцінних прийома їжі. І між ними має бути час, коли ви нічого не їсте, і вам не хочеться нічого з'їсти. Так функціонує здорова людина", – пояснив він .

"Просто не перекушуйте. Скористайтеся можливістю нормально поснідати: здоровою їжею, без солодощів. Цукор "примушуватиме" вас хотіти перекусити. Обід теж має бути повноцінним: з жирами, білками і вуглеводами", – порекомендував тренер.

Стакан води – найкорисніший перекус theunconventionalroute.com

Втім, не всі фахівці дотримуються такої категоричної точки зору.

Тим, хто встигає зголодніти протягом дня, OBOZREVATEL пропонує ознайомитися з варіантами ситних і корисних перекусів від фуд-терапевта Катерини Толстікової та з переліком 15 здорових перекусів від відомого дієтолога Альбіни Коміссарової.

Інформаційне шоу "Студія Обозреватель" дивіться щодня по буднях о 10:00 на ObozTV.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся