Без м'яса і хліба: у Супрун взялися за раціон українців

Здоровий раціон - це не тільки відсутність фастфуду та газованої води. Це ще і "розумне" дозування спецій і приправ. Адже дієтологи вже давно говорять, що з сіллю варто бути обережнішими.

У МОЗ абсолютно згодні з заявами про шкоду солі. Зокрема, у Супрун кажуть, що добова норма солі становить 5 г, а все, що понад - призводить до розвитку серцево-судинних захворювань, зокрема, гіпертонії і серцевої недостатності.

Щоб уникнути "пересолу", в головному медичному відомстві України рекомендують дотримуватися таких рекомендацій:

Уникайте готових соусів, солінь, рибних і м'ясних напівфабрикатів, а також хліба;

Уважно читайте етикетки: якщо сіль стоїть на початку складу продукту, значить її там занадто багато;

У процесі приготування їжі замінюйте сіль більш корисними альтернативами.

Крім того, в Міністерстві охорони здоров'я розповіли, які продукти містять багато солі і чим їх замінити.

Отже, у відомстві пропонують замінити популярні сорти хліба (український, білоруський, батон, багет і чіабатту) цільнозерновим, м'ясні і рибні напівфабрикати - домашніми малосольними стравами з риби і м'яса, а магазинні соуси і приправи - домашніми, з меншою кількістю солі і великим вмістом трав.

Раніше "МедОбоз" розповідав про те, як сіль впливає на внутрішні органи.