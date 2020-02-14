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/ Здорове харчування

Банани не можна їсти вранці: дієтолог назвав причину

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Відомий дієтолог Деріл Джоффрі порадив утримуватися від перекусів бананами з ранку на порожній шлунок.

За словами фахівця, такий варіант сніданку – один з найгірших, повідомляє журнал Times now. Джоффрі пояснив, що їсти банани з ранку – погана ідея, оскільки фрукт на 25 відсотків складається з цукру.

"Банани дадуть вам швидкий імпульс енергії, але незабаром ви втомитеся і відчуєте голод. Їх можна назвати природними цукерками – з'їдені вранці без нічого, ці плоди приведуть до збільшення рівня цукру в крові і спровокують загострений апетит, що призводить до переїдання", – пояснив дієтолог.

Банани не можна їсти вранці: дієтолог назвав причину

Він зауважив, що банани багаті калієм, клітковиною, магнієм і іншими необхідними поживними речовинами, які багато в чому сприяють здоров'ю, але одних лише фруктів недостатньо, щоб підтримувати організм до обіду.

"Вживання одних тільки плодів є поганою ідеєю. Потрібно поєднувати їх з корисними жирами - арахісовим маслом, натуральним йогуртом, кашами, які нейтралізують дію цукру і допоможуть запобігти сплеск інсуліну. Без такого балансування багато переваг бананів губляться, в той час як в крові збільшуються рівні цукру і кислоти", – сказав експерт.

Як повідомляв OBOZREVATEL, під час вагітності жінки можуть знизити зайву вагу, якщо будуть дотримуватися правильного харчування.

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Автор
Гліб Іванов
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