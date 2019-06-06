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/Здорове харчування

Аж до смерті: вчені назвали головну небезпеку яєць

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Надмірне вживання курячих яєць збільшує ризики передчасної смерті і серцево-судинних захворювань.

До такого висновку дійшли вчені з США, пише Medical Xpress. Вони аналізували здоров'я 30 000 осіб протягом 31 року.

З'ясувалося, що через холестерин, що міститься в яйцях, страждає серце. У США за один тільки 2012 рік кожен з'їдав у середньому по 254 яйця, а в 2017 – 279. При цьому точної норми кількості з'їдених яєць медики не назвали.

У день норма споживання холестерину становить близько 300 мг. Кожні наступні 300 мг підвищують ризик серцево-судинних захворювань на 17% і ранньої смерті на 18%. В одному яйці міститься близько 200 мг холестерину.

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Аж до смерті: вчені назвали головну небезпеку яєць

Pexels

Вчені стверджують, що можна їсти кілька яєць на тиждень, але не робити це кожен день.

Як писав OBOZREVATEL, через підвищений рівень холестерину виникає ризик атеросклерозу, серцевого нападу, ішемічної хвороби серця та інсульту.

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США
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