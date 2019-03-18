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/Здорове харчування

Антисанітарія, прострочення та цвіль: як українців труять у кав'ярнях

1.4тЧитати матеріал російською

В українських кав'ярнях відвідувачів труять простроченими молоком та іншими добавками.

Про це розповів виконавчий директор "Союзу споживачів України" Максим Несміянов. Він зазначив, що крім реалізації прострочених товарів, існує безліч порушень санітарних норм, передає "Сегодня".

"Проблем, пов'язаних із харчовими продуктами, вистачає. По-перше, це реалізація простроченої продукції, по-друге, порушення санітарних норм. Це як і раніше носить характер. Споживачі часто скаржаться на продавців, котрі працюють без рукавичок", – розповів Несміянов.

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Експерт додав: результати їхньої перевірки показали, що більше половини магазинів торгували простроченням.

"Що стосується так званих розкладок, то серед них є такі, де торгують шоколадом, термін придатності якого минув два роки тому. Був випадок, коли печиво було прострочене на п'ять років. Незадовго до нашої розмови я був у магазині, де виявив прострочені торт, масло, яйця і кефір", – розповів він.

Також критична ситуація спостерігається в місцях, де торгують кавою.

"У них часто додають прострочене молоко, яке скуповують за копійки в торгових мережах. У одній із кав'ярень під час одного з рейдів з журналістами ми виявили топінги, прострочені на дев'ять місяців!" – підкреслив Несміянов.

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Глава "СПУ" порадив купувати каву в місцях, де видають чек.

"Це хоч якась гарантія якості продукту. До речі, нещодавно був випадок, коли під час перевірки в стаканчик із кавою потрапили осколки колби, в яку насипають зерна. Крім того, на цій точці в кавоварку заливали позеленілу воду. Такою вона була через те, що наливалася з позеленілої від бруду тари", – підсумував він.

Кава з молоком

Кава з молоком

Як повідомляв OBOZREVATEL, українців труять на ринках і в супермаркетах.

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