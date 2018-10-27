І не більше: лікар назвала безпечну для здоров'я дозу алкоголю

Українцям, які піклуються про своє здоров'я, слід повністю відмовитися від вживання міцного алкоголю. Виняток можна зробити для вина, однак норму людина повинна вирахувати, виходячи зі своєї ваги.

Про це в ефірі ObozTV розповіла дієтолог Галина Незговорова. За її словами, міцні алкогольні напої - занадто велике навантаження для печінки.

"Що стосується алкоголю, ми можемо дозволити дуже невелику кількість, і це повинно бути вино. Наприклад, якщо це якісне вино, біле або червоне, це має бути приблизно два грами на кілограм нормальної ваги. І не більше", - наголосила дієтолог.

"Це при відсутності хронічних захворювань. Якщо є, не дай бог, хвороби серцево-судинної системи, слід подумати 10 разів, чи треба вживати алкоголь", - додала вона.

Експерт також категорично не рекомендувала зігріватися алкоголем у період настання холодів.

"При перепадах температури, коли людина вживає алкоголь, а потім ще й намагається зігрітися, нерідко можна потрапити до реанімації з погіршенням самопочуття і здоров'я", - пояснила вона.

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