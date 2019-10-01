Нобелевскую премию дали за то, что голод продлевает жизнь.

Именно такое приходится слышать уже 3 года из каждого чайника. При том, что в этой формулировке неправильно все. Речь обычно идет о Нобелевке 2016 года по физиологии за аутофагию.

Премию дали японцу Ёсинори Осуми совсем не за открытие аутофагии. Про это явление знали давно, и открыл его не он. Аутофагия – это процесс самопоедания клетки. Когда у нее не хватает еды, например, она может запустить этот процесс и достать калории переварив свои, вполне работающие, но не обязательные органы. Как если бы мы, пропустив обед, могли съесть свой палец, а потом спокойно отрастить его снова. Заслуга японца в том, что он изящными и очень кропотливыми опытами показал механизм, как именно аутофагия происходит у дрожжей. Благодаря этому мы узнали, что в этот процесс вовлечены десятки дрожжевых генов, а потом и то, что у других тварей также есть аналоги этих генов.

Аутофагия у млекопитающих, а тем более у людей, описана ужасно плохо, и мы начинаем узнавать о ней только в последние годы. Особый интерес она привлекает тем, что на этапе самоепоедания, клетка съедает не любую свою часть, а часто самую старую и испорченную. А это уже намек на самообновление, прости господи, – детокс, и, прости еще раз, – омоложение. Если у дрожжей аутофагия активируется голодом, то для людей все не так очевидно:

сколько надо голодать чтобы включилась аутофагия?

где она включается голодом?

сколько безопасно голодать?

как понять, что она запустилась в организме?

как часто можно ее использовать?

На все это нет ответа.

Только ленивый сейчас не скажет про пользу активации аутофагии голодом. Это популярно и у торговцев голодом, с их самым ходовым товаром 16/8, и у распространителей БАДов и у пьющих ресвератрол в бутылках из-под вина. Хотя для людей вот эта стройная картинка: "голод – аутофагия – избавление от клеточного мусора – продление жизни" показана не была.

Как работает аутофагия?

Внутри клетки есть несколько детекторов стресса, которые реагируют на недостаток незаменимых аминокислот (mTORC1), упадок сил и энергии в клетке (AMPK), инфекции (p62), воспаление (Beclin 1), недостаток кислорода и окислительный стресс. Все это запускает сборку внутри клетки фагофора – структуры, похожей на миску, в которую клетка будет складывать поломанные запчасти. К этому моменту в клетке уже есть какое-то количество старого и ненужного. Все это она метит ценником уценки, роль которого играет молекула убиквитина. Она специально приклеивается к тем белкам и органеллам, которые ведут себя как поломанные. После этого миска закрывается и сливается с лизосомой, структурой, нафаршированной агрессивными ферментами, которые нацелены расщепить все. И теперь белки и органеллы расщепляются опять на аминокислоты и идут на питание клетки (читать тут). И мусор вынесли, и поели.

Иллюстрация

Связан ли этот механизм со старением и можем ли мы его использовать на практике?

Однозначно связан. Насколько мы его используем во время голода – пока не понятно. Аутофагия нормальный физиологический процесс, и, как и все процессы, нам очень нужен. Мыши с выключенной аутофагией живут аж один день. Аутофагия играет на тех же молекулярных инструментах, что и механизмы старения, да и вклад окислительных процессов и белковых агрегатов с митоходриями в старение никто не отменял. Можем ли мы ее активировать сами? – это вопрос, на который еще надо будет ответить. На мышах показали, что 24 часа голода запускает аутофагию в печени, почках, поджелудочной, сердце и мышцах. Через 48 часов в клетках сердца аутофагия усиливается, а в печени и поджелудочной возвращается на уровень до начала голода. До нервной ткани голод у мышей вообще не дотягивается (читать тут), хотя в мозге она, конечно же, сама по себе происходит. Это дает надежду на то, что у людей период чистого 24-часового голода (или близкий к такому) также может привести к активации аутофагии. Но пока прямых подтверждений этому нет.

Голод 24/24 на протяжении 4 недель действительно показывает хорошие результаты на людях по разным маркерам, мы это знаем из полноценных клинических испытаний, которые еще продолжаются. В этот раз уже не на людях с ожирением, которым голод помогал (неожиданная новость), а на худых (читать тут). Но за счет чего он полезен, какой продолжительности должен быть и с какой частотой к нему прибегать – на это ни дрожжи, ни нобелевка не отвечают.

Можем ли мы что-то изобрести и запустить аутофагию полным ходом везде? Видимо нет, потому что у нее есть и негативные проявления. В норме она препятствует раку, но со временем раковые клетки ее приручают и используют для собственной защиты. Так что усилить ее вежде – не лучшая идея. К активаторам аутофагии той или иной степени доказанности можно отнести:

физическую активность – по крайней мере показала активацию в мышцах;

рапамицин, не без побочных эффектов;

ресвератрол;

берберин;

артемизин;

сесамол;

трегалоза;

спермидин.

Как последние шесть работают у людей покажут эксперименты.

Ёсинори Осуми

Итак, неупоротый ЗОЖ работает, хоть не всегда понятно каким образом. Нобелевская премия наше все, но продление жизни она нам не обещала. Короткие периоды воздержания от еды скорей полезны даже для худых, но необходимые детали еще изучаются. Верить в чудеса заголовков не обязательно, чтобы восхищаться красотой и сложностью мира.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!