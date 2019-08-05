Вы часто просите ответить на несколько подобных вопросов:

что можно есть на ночь, чтобы не поправляться?

что категорически нельзя есть вечером никому?

На самом деле ответ тут простой: ешьте, что хочется, в рамках рекомендованного дневного рациона. Но давайте подробнее.

Наш обмен веществ действительно снижает свою скорость, но ближе ко сну, а не когда на улице стемнело. Поэтому рекомендуется последний приём пищи делать за 2-3 часа до сна, чтобы еда уже начала переваривание и вы не легли спать голодными.

Нет такого, что углеводы лучше есть утром, а вечером они не усваиваются. Организму все равно, он прекрасно усвоит шоколадку и в 3 часа ночи. Поэтому углеводы на ужин есть можно, важно соблюдать рекомендуемую норму в течение дня: обычно это 3-5 порций размером с горсть, которая помещается в вашу ладонь.

Многие думают, что сладкое лучше есть утром, так как углеводы тратятся в течение дня, но углеводы тратятся сразу же на наши нужны и спустя несколько часов вы снова захотите есть. Можете спокойно есть сладкое в течение дня, нет никаких временных рамок, их придумали люди, чтобы ограничить количество пищи в течение дня.

Творог и молочные продукты можно есть на ночь.

То, что действительно лучше не есть на ночь это фастфуд, алкоголь, сладкие газированные напитки, немытые овощи, сырое мясо и рыбу, сырые яйца, непастеризованное молоко – потому что это в принципе лучше не есть никому, хоть на ужин, хоть на завтрак, хоть на обед.

Ужин как и другие приёмы пищи может строиться по методу тарелки (смотрите фото ниже).

Instagram Альбины Комиссаровой

Instagram Альбины Комиссаровой

Instagram Альбины Комиссаровой

Выбирайте комфортную модель питания для себя: если обед был плотный, ужин будет легче и, наоборот.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся