Вы часто просите ответить на несколько подобных вопросов:
что можно есть на ночь, чтобы не поправляться?
что категорически нельзя есть вечером никому?
На самом деле ответ тут простой: ешьте, что хочется, в рамках рекомендованного дневного рациона. Но давайте подробнее.
Наш обмен веществ действительно снижает свою скорость, но ближе ко сну, а не когда на улице стемнело. Поэтому рекомендуется последний приём пищи делать за 2-3 часа до сна, чтобы еда уже начала переваривание и вы не легли спать голодными.
Нет такого, что углеводы лучше есть утром, а вечером они не усваиваются. Организму все равно, он прекрасно усвоит шоколадку и в 3 часа ночи. Поэтому углеводы на ужин есть можно, важно соблюдать рекомендуемую норму в течение дня: обычно это 3-5 порций размером с горсть, которая помещается в вашу ладонь.
Многие думают, что сладкое лучше есть утром, так как углеводы тратятся в течение дня, но углеводы тратятся сразу же на наши нужны и спустя несколько часов вы снова захотите есть. Можете спокойно есть сладкое в течение дня, нет никаких временных рамок, их придумали люди, чтобы ограничить количество пищи в течение дня.
Творог и молочные продукты можно есть на ночь.
То, что действительно лучше не есть на ночь это фастфуд, алкоголь, сладкие газированные напитки, немытые овощи, сырое мясо и рыбу, сырые яйца, непастеризованное молоко – потому что это в принципе лучше не есть никому, хоть на ужин, хоть на завтрак, хоть на обед.
Ужин как и другие приёмы пищи может строиться по методу тарелки (смотрите фото ниже).
Instagram Альбины Комиссаровой
Instagram Альбины Комиссаровой
Instagram Альбины Комиссаровой
Выбирайте комфортную модель питания для себя: если обед был плотный, ужин будет легче и, наоборот.
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