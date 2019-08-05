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/ Блоги - Здорове харчування

Албіна Коміссарова
Албіна Коміссарова
Дієтолог Всі статті автора

Что нельзя есть на ночь?

675 Читати матеріал російською

Вы часто просите ответить на несколько подобных вопросов:

  • что можно есть на ночь, чтобы не поправляться?

  • что категорически нельзя есть вечером никому?

На самом деле ответ тут простой: ешьте, что хочется, в рамках рекомендованного дневного рациона. Но давайте подробнее.

Наш обмен веществ действительно снижает свою скорость, но ближе ко сну, а не когда на улице стемнело. Поэтому рекомендуется последний приём пищи делать за 2-3 часа до сна, чтобы еда уже начала переваривание и вы не легли спать голодными.

Нет такого, что углеводы лучше есть утром, а вечером они не усваиваются. Организму все равно, он прекрасно усвоит шоколадку и в 3 часа ночи. Поэтому углеводы на ужин есть можно, важно соблюдать рекомендуемую норму в течение дня: обычно это 3-5 порций размером с горсть, которая помещается в вашу ладонь.

Многие думают, что сладкое лучше есть утром, так как углеводы тратятся в течение дня, но углеводы тратятся сразу же на наши нужны и спустя несколько часов вы снова захотите есть. Можете спокойно есть сладкое в течение дня, нет никаких временных рамок, их придумали люди, чтобы ограничить количество пищи в течение дня.

Творог и молочные продукты можно есть на ночь.

То, что действительно лучше не есть на ночь это фастфуд, алкоголь, сладкие газированные напитки, немытые овощи, сырое мясо и рыбу, сырые яйца, непастеризованное молоко – потому что это в принципе лучше не есть никому, хоть на ужин, хоть на завтрак, хоть на обед.

Ужин как и другие приёмы пищи может строиться по методу тарелки (смотрите фото ниже).

Что нельзя есть на ночь?

Instagram Альбины Комиссаровой

Что нельзя есть на ночь?

Instagram Альбины Комиссаровой

Что нельзя есть на ночь?

Instagram Альбины Комиссаровой

Выбирайте комфортную модель питания для себя: если обед был плотный, ужин будет легче и, наоборот.

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Автор
Албіна Коміссарова Албіна Коміссарова
Тема
здоров'я
Тег
харчування
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