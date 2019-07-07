А ноги худі! Супрун попередила про небезпеку жиру "на боках" і животі

Наявність жиру на "боках" і животі у чоловіків може привести до серйозних наслідків і погіршення здоров'я.

Про це в Facebook повідомила в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун.

"У чоловіків не рідкість худі ноги при наявності "боків" і живота, якими чомусь не прийнято турбуватися. А дарма. При цьому індекс маси тіла може бути в нормі. Ризик видає регулярна купівля широких в талії брюк і співвідношення талії до стегон, яке давно перевищила 0,9 або навіть 1", – попередила вона.

Супрун зазначила, що в даному випадку мова йде про зовнішній, тобто абдомінальний жир.

"Але можливі варіанти. Жир може відкладатися під шкірою живота або спини, або в середині, навколо органів. І ось останній випадок якраз і є "вибухівкою", що істотно збільшує ризик ряду захворювань, низької якості життя і передчасної смертності. Такий жир називається вісцеральним", – пояснила глава МОЗ.

При цьому Супрун зазначила, що уникнути проблем зі здоров'ям, то потрібно правильно харчуватися і вести здоровий спосіб життя.

"Регулярно вимірюйте індекс маси тіла, окружність талії і її співвідношення з стегнами, рівень холестерину крові, а також стежте, чи не виникає задишка", – додала міністр.

Ожиріння

Також глава МОЗ порадила досить спати, їсти просту їжу, без транс-жирів. Потрібно в раціон додавати ягоди і фрукти. До того ж фізичні навантаження сприяють нормалізації індексу маси тіла.

Ще слід відмовитися від алкоголю і солодких напоїв. І важливо стежити за рівнем стресу, підсумувала Супрун.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Уляна Супрун розповіла, що поц елуі приносять людям не лише моральне задоволення, а й певним чином благотворно впливають на їхнє здоров'я.

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