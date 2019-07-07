Головна Новини
Мова Язык
City Відео
За препаратами
  • За статтями
  • За прізвищем лікаря
  • За препаратами
  • За хворобами
  • За симптомами
  • За аналізами
  • За діючими речовинами
  • За виробниками
Наприклад: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/Здорове харчування

А ноги худі! Супрун попередила про небезпеку жиру "на боках" і животі

85.6тЧитати матеріал російською

Наявність жиру на "боках" і животі у чоловіків може привести до серйозних наслідків і погіршення здоров'я.

Про це в Facebook повідомила в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун.

"У чоловіків не рідкість худі ноги при наявності "боків" і живота, якими чомусь не прийнято турбуватися. А дарма. При цьому індекс маси тіла може бути в нормі. Ризик видає регулярна купівля широких в талії брюк і співвідношення талії до стегон, яке давно перевищила 0,9 або навіть 1", – попередила вона.

Новини
Як спалити жир: дієтолог розвінчала головні міфи про схуднення

Супрун зазначила, що в даному випадку мова йде про зовнішній, тобто абдомінальний жир.

"Але можливі варіанти. Жир може відкладатися під шкірою живота або спини, або в середині, навколо органів. І ось останній випадок якраз і є "вибухівкою", що істотно збільшує ризик ряду захворювань, низької якості життя і передчасної смертності. Такий жир називається вісцеральним", – пояснила глава МОЗ.

При цьому Супрун зазначила, що уникнути проблем зі здоров'ям, то потрібно правильно харчуватися і вести здоровий спосіб життя.

"Регулярно вимірюйте індекс маси тіла, окружність талії і її співвідношення з стегнами, рівень холестерину крові, а також стежте, чи не виникає задишка", – додала міністр.

Ожиріння

Ожиріння

Також глава МОЗ порадила досить спати, їсти просту їжу, без транс-жирів. Потрібно в раціон додавати ягоди і фрукти. До того ж фізичні навантаження сприяють нормалізації індексу маси тіла.

Ще слід відмовитися від алкоголю і солодких напоїв. І важливо стежити за рівнем стресу, підсумувала Супрун.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Уляна Супрун розповіла, що поц елуі приносять людям не лише моральне задоволення, а й певним чином благотворно впливають на їхнє здоров'я.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Особа
Уляна Супрун
Теги
здоров'яожирінняхарчуванняМіністерство охорони здоров'я
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
0
5
Смішно
19
Цікаво
4
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Ронович Рон
Ронович Рон
Послушали, что сказала доктор смерть , и сделали наоборот
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Ин Хозя
Ин Хозя
Супрун, регалии Малышевой покоя не дают, хочет переплюнуть!
Показати коментар повністю
Відповісти
2
2

Консультації лікарів

Препарати

НовинкиПопулярнеРекомендуємо

Лабораторії

Коснультація on-line

Блоги медицини

Новини медицини

Новини медицини