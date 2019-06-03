6 продуктів, які корисні для печінки

Печінка є основним детоксикантом в вашому тілі, і вона може повністю впоратися з помірним споживанням алкоголю, жирної їжі та солодощів. Цей орган перетворює токсини в відходи, очищає кров і засвоює поживні речовини і ліки, щоб вони могли використовуватися організмом.

Але печінка легко може постраждати, якщо людина постійно харчується неправильно.

Одним словом, ключ до здорової печінки - правильна їжа. Ми зібрали список з шести продуктів, вживання яких допомагає печінки функціонувати.

1. Кава та чай

Вчені з'ясували, що помірне споживання кави захищає печінку від багатьох хвороб. Як це працює? Кава знижує ризик розвитку цирозу і раку печінки завдяки своїй здатності запобігати накопиченню жирових клітин, одного з маркерів захворювань печінки. Під час досліджень з'ясувалося, що ідеальною дозою є три чашки кави в день.

Також дослідження показують, що вживання зеленого чаю добре впливає на стан печінки, але для відчутного ефекту слід пити 5 чашок чаю в день.

Чорний чай має схожу дію на печінку, і медики радять обов'язково пити кілька чашок чорного чаю у ті дні, коли у вашому раціоні є велика кількість жирної їжі. Ви можете пити стільки чаю будь-якого сорту, скільки захочете кожен день, але обов'язково проконсультуйтеся з лікарем, якщо ця кількість перевищує 10 чашок.

2. Грейпфрут

Грейпфрут відмінно підходить для печінки завдяки антиоксидантам, які в ньому містяться. Мова про такі речовини як нарингенін і нарингин, вони захищають клітини печінки, запобігають надмірному зростанню сполучної тканини і зменшують кількість накопиченого в печінці жиру.

Під час дослідів на щурах вчені з'ясували, що нарингін покращує здатність печінки метаболізувати алкоголь і протидіє його негативним ефектам.

Тому наступного разу, перш ніж відправитися на веселу вечірку, з'їжте грейпфрут, і це полегшить симптоми похмілля, а ваша печінка скаже вам "спасибі".

3. Чорниця і журавлина

Чорниця і журавлина містять категорію антиоксидантів, які називаються антоціанинами. Вживання в їжу чорниці та журавлини щодня протягом 3-4 тижнів захищає печінку, запобігаючи розвитку уражень, рубцевої тканини і фіброзу. Чорниця, зокрема, підсилює імунну клітинну реакцію, а також антиоксидантні ферменти. Екстракт чорниці також пригнічує ріст ракових клітин печінки в дослідженнях в пробірках, тому на даний момент вчені намагаються з'ясувати, чи дійсно чорниця може запобігати раковим захворюванням у людини.

4. Виноград

Виноград, особливо червоні сорти, містить кілька корисних рослинних сполук. Ймовірно, ви чули про ресвератрол, відомомий як відмінний привід пити червоне вино. Ресвератрол допомагає печінці, зменшуючи запалення і захищаючи від пошкодження вільними радикалами. Медики припускають, що регулярне споживання винограду знижує ризик розвитку раку.

5. Колюча груша

Опунція, або колюча груша насправді є типом їстівного кактуса. Можливо, ви не зможете знайти його у своєму місцевому продуктовому магазині, але пошукати все ж варто, тому що цей цікавий фрукт зменшує симптоми похмілля. Учасники дослідження повідомили, що відчувають менше нудоти, сухості в роті і нездужання, якщо вони п'ють екстракт опунції перед вживанням алкоголю.

Опунція

6. Буряк

Буряк містить антиоксиданти з категорії беталаін. Ці сполуки відмінно підходять для зменшення окислювального пошкодження і запалення в печінці, а також для збільшення детоксикації ферментів.

Хоча більшість досліджень було проведено на соку буряка, можна припустити, що результат буде аналогічним, якщо їсти цілий буряк.

Ці продукти природним чином очищають печінку, допомагаючи організму справитися з наслідками негативного впливу шкідливої їжі, пише Health and human. Коли печінка перевантажена цукром, алкоголем і жирною їжею, вона стає нездатною все засвоювати і починає продукувати жирові відкладення, що призводить до хвороб не тільки печінки, а й усього організму.

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