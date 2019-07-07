Як уникнути шкоди від солі: відома дієтолог дала відповідь

Сіль може приносити користь, якщо не вживати її занадто багато.

Дієтолог Світлана Фус на своїй сторінці в Instagram розповіла, як уберегти себе від шкоди цієї незамінної добавки.

Вона зазначила, що сіль контролює баланс рідини в організмі, тому вона потрібна організму, але в обмеженій кількості.

Щоб уникнути шкоди Фус рекомендує:

не досолювати страви, які містять солоні продукти;

пити достатню кількість води;

використовувати морську або кам'яну сіль, збагачену йодом;

на досіл використовувати близько 5 грамів на день.

Раніше MedOboz повідомляв, що надмірне вживання фастфуду сприяє ранньому старінню мозку.

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