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/Здорове харчування

Як уникнути шкоди від солі: відома дієтолог дала відповідь

6.1тЧитати матеріал російською

Сіль може приносити користь, якщо не вживати її занадто багато.

Дієтолог Світлана Фус на своїй сторінці в Instagram розповіла, як уберегти себе від шкоди цієї незамінної добавки.

Вона зазначила, що сіль контролює баланс рідини в організмі, тому вона потрібна організму, але в обмеженій кількості.

Щоб уникнути шкоди Фус рекомендує:

  • не досолювати страви, які містять солоні продукти;

  • пити достатню кількість води;

  • використовувати морську або кам'яну сіль, збагачену йодом;

  • на досіл використовувати близько 5 грамів на день.

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Виявлено несподівану небезпеку "здорової" їжі

Скільки солі можна використовувати на подсаливание їжі / Денна норма Сіль контролює баланс рідини в організмі, тому вона нам потрібна. Але в обмеженій кількості ☝ Чому? 🤔 ♦ Сіль вже міститься в овочах, кашах, рибі, приготованих продуктах - наприклад в хлібі і сирі. ♦ Сіль заманює також, як і цукор. Коли ми ласуємо чимось солоним, в організмі виділяється гормон задоволення. Ось чому ми їмо солі більше, ніж потрібно. А велика кількість солі в організмі призводить до набряку. 1 грам солі затримує від 70 до 100 мл води в організмі. Якщо ви наїлися оселедця або солоних огірків - плюс кілограм на вагах на наступний день. І це закономірно. Щоб сіль приносила користь, а не шкоду, я рекомендую:. ✅ НЕ досолювати страви, які містять солоні продукти: салат з фетою або бринзою, бутерброд з солоною рибою. ✅ Пити достатню кількість води. Але не більше своєї норми. ✅ Використовувати морську або кам'яну сіль, збагачену йодом. Вона корисніше екстра, яку очистили. ✅ На досоліть використовувати близько 5 м Це денна норма. # чтобихудетьнадоесть # діетологфус # діетологкіев # діетологонлайн # діетамбой

Публікація від Дієтолог Світлана Фус (@ dietolog.fus)

Раніше MedOboz повідомляв, що надмірне вживання фастфуду сприяє ранньому старінню мозку.

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Тема
здоров'я
Особа
Світлана Фус
Місце
Україна
Тег
харчування
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