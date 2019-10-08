''Слідом за кором прийде дифтерія'': як хвороби вбивають невакцинованих українців

У Тернополі від ускладнення після кору помер 5-річний хлопчик. Майже десять місяців він перебував у комі, але його організм не зміг подолати хворобу. Лікарі кажуть, що дитина не була вакцинована.

У той же час в Україні спалах цього інфекційного захворювання вже вщухає. Правда, слідом за кором нам загрожує дифтерія і навіть поліомієліт. Детальніше – в матеріалі OBOZREVATEL.

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У Тернопільській області трапилася страшна трагедія. Невакцинований 5-річний хлопчик помер після 10 місяців боротьби з кором.

Лікарі не змогли йому допомогти, приїжджали навіть столичні спеціалісти;

Медики попереджають українців про небезпеку одразу декількох видів хвороб. Уберегти себе можна лише за допомогою щеплень.

Десять місяців у реанімації

5-річний Ярослав Яворський із села Дзвиняч Тернопільської області захворів на кір у кінці минулого року. За словами лікарів, дитина не була вакцинована.

Ярослав Яворський майже десять місяців провів у реанімації

Правда, спочатку хлопчик обстежувався у Заліщицькій районній лікарні. Після проходження курсу лікування, його виписали, і спершу здавалося, що він повністю видужав. Але через декілька днів дитину почало раптово трясти, а потім і взагалі паралізувало.

У такому стані батьки знову відвезли сина до тієї ж медустанови. Але йому ставало все гірше. У нього виник коровий енцефаліт. Медики вирішили відправити хлопчика до Тернополя, в обласну дитячу лікарню.

"До нас Ярослав потрапив у дуже важкому стані, я не можу пригадати такого важкого випадку в області. Хіба що був один дорослий пацієнт із таким же ускладненням. Хлопчик пролежав у нас майже десять місяців, весь час він перебував у реанімації. Ми робили все можливе, сюди приїжджали для консультації навіть медики з Києва. Але, на жаль, він помер", – розповіла заступник головного лікаря обласної лікарні Алла Філюк.

Які віруси нас чекають

Тільки за тиждень із 18 по 26 вересня на кір захворіли 84 українці, а з початку року – майже 58 тисяч. Із них померли 18 хворих. За весь час, із літа 2017 року, цією недугою перехворіли понад 115 тисяч жителів. Хоча фахівці зазначають, що ця інфекція у нашій країні вже йде на спад.

Лікарі вважають, що вакцинація ефективно захищає нас від інфекцій

"Якщо ще на початку року кількість хворих на місяць перевалювала за сотню, то зараз набагато менше. Думаю, що хвороба вже йде на спад, у наступному році ще будуть випадки зараження, але значно менше", – вважає завідувач кафедри дитячих інфекційних хвороб Національного медуніверситету ім. Богомольця Сергій Крамарєв.

Що ж до дифтерії, яка може прийти слідом за кором, то зараз в Україні спостерігаються лише поодинокі випадки. За словами медика, це 5-6 випадків зараження на рік.

"Єдині ліки від дифтерії – це сироватка. Завдяки гуманітарній допомозі нині ми отримали 200 доз. Цього достатньо, якщо не буде спалаху. Якщо ж він все-таки трапиться, то лікувати буде нічим", – попереджає Крамарєв.

Україну чекають нові спалахи захворювань

А ось медики ВООЗ попереджають про небезпеку поліомієліту. Фахівці кажуть, що перші випадки зараження цією небезпечною хворобою відбулися на Філіппінах. А оскільки в Україні дуже низький рівень вакцинації, то у нас створено сприятливий ґрунт для вірусних епідемій.

У Центрі громадського здоров'я інформацію доповнюють. Упродовж епідемічного сезону 2019-2020 років у Північній півкулі циркулюватимуть чотири віруси грипу, зокрема, два типу А – Brisbane та Kansas, і стільки ж типу В – Colorado та Phuket.

"За розрахунками ВООЗ, упродовж нового епідемічного сезону в Північній півкулі циркулюватимуть віруси грипу типу A (Brisbane/02/2018 (H1N1) pdm09, Kansas/14/2017 (H3N2)) та віруси грипу типу B (Colorado/06/2017 (лінія B/Victoria/2/87), Phuket/3073/2013). Ці штами вже циркулювали раніше і відомі для українських медиків", – повідомили співробітники ЦГЗ.

До України доставили 103 550 доз вакцин, які почали проходити етап контролю якості та безпеки у Держлікслужбі. Орієнтовна дата закінчення цього процесу – 1 жовтня. Вакцини надійдуть у продаж одразу після завершення контролю, а придбати їх можна буде в лікарнях та аптеках.

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