Звички, від яких потрібно відмовитися, щоб уникнути ранніх зморшок

Поява зморшок - явище неприємне, особливо, якщо вони показалися раніше, ніж їх чекали. Косметологи кажуть, що до передчасних зморшок приводять деякі повсякденні речі, на які ми просто часто не звертаємо уваги.

MEDOBOZ зібрав для вас список головних винуватців ранніх зморшок.

Сон на одному боці

У кожного є улюблена поза для сну, в якій ми проводимо більшу частину ночі. Однак звичка спати на одному боці призводить до передчасного старіння шкіри, при чому тільки з одного боку.

Намагайтеся щоночі міняти позу, наприклад, один вечір засинайте на лівому боці, другий - на правому і т.д.

Захоплення смартфоном

Любов до свого телефону і звичка вдивлюватись в екран не тільки шкодить зору, але і може спровокувати появу глибоких зморшок навколо очей.

Так, постійно опускаючи голову, шкіра обличчя швидше втрачає еластичність (посилюється тиск на неї). Щоб уникнути небажаних вікових змін, користуючись телефоном не опускайте голову, а при можливості краще скористайтеся комп'ютером.

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Пити через соломинку

Латте, коктейлі та інші напої більшість вважає за краще пити через трубочку. Однак така звичка прискорить появу зморшок на шкірі навколо губ.

Тому прямо зараз виймайте трубочки зі своїх напоїв і насолоджуйтеся, роблячи звичні глотки.

Митися в гарячій воді

Помитися в прохолодній воді мало кого можна змусити навіть в жарку пору. А ось любителів гарячих водних процедур - хоч відбавляй.

А адже гаряча вода і є одним з підступних провокаторів ранніх зморшок, оскільки сприяє пересушування шкіри і втратою нею необхідних компонентів.

Намагайтеся приймати контрастний душ - він, навпаки, тонізує шкіру і сприяє продовженню її молодості.

Забувати сонцезахисні окуляри

Виходячи на сонце без сонцезахисних окулярів, ми мимоволі хмуримося від яскравого світла. В результаті на лобі і навколо очей з'являються зморшки, які спершу ледь помітні, але стрімко стають все більш глибокими і виразними.

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