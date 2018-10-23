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/Дерматологія

Знижує ризики захворіти: вчені назвали несподівану користь кави

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Вчені з Інституту Циндао (Китай) прийшли до висновку, що регулярне вживання кофеїну знижує ризик виникнення шкірного захворювання - розацеї.

Його симптомами є розширення судин на обличчі, почервоніння та запалення, пише Medical Xpress. У дослідженнях медиків взяли участь 82 737 жінок, у яких вивчали їхнє здоров'я і розвиток захворювань.

За весь період спостереження лікарі виявили 4 945 випадків розацеї, і що більше доброволець пила каву, тим менший був ризик у неї захворіти. Наголошується, що раніше існувала думка про те, що кофеїн сприяє розвитку розацеї.

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"Наші результати показують, що не варто обмежувати споживання кофеїну, щоб уникнути цієї хвороби. Однак необхідні подальші дослідження цього взаємозв'язку", - йдеться у висновку експертів.

Як писав OBOZREVATEL, багато медиків все ж не рекомендують зловживати кавою. Добре впливаючи на одні органи, цей напій здатний нашкодити цілій низці інших.

Місце
Китай
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