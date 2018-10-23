Знижує ризики захворіти: вчені назвали несподівану користь кави

Вчені з Інституту Циндао (Китай) прийшли до висновку, що регулярне вживання кофеїну знижує ризик виникнення шкірного захворювання - розацеї.

Його симптомами є розширення судин на обличчі, почервоніння та запалення, пише Medical Xpress. У дослідженнях медиків взяли участь 82 737 жінок, у яких вивчали їхнє здоров'я і розвиток захворювань.

За весь період спостереження лікарі виявили 4 945 випадків розацеї, і що більше доброволець пила каву, тим менший був ризик у неї захворіти. Наголошується, що раніше існувала думка про те, що кофеїн сприяє розвитку розацеї.

"Наші результати показують, що не варто обмежувати споживання кофеїну, щоб уникнути цієї хвороби. Однак необхідні подальші дослідження цього взаємозв'язку", - йдеться у висновку експертів.

Як писав OBOZREVATEL, багато медиків все ж не рекомендують зловживати кавою. Добре впливаючи на одні органи, цей напій здатний нашкодити цілій низці інших.