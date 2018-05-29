Залишає сильні опіки: стережіться небезпечного борщівника

Відпочинок на природі в теплі і навіть жаркі дні - те, що доктор прописав. Але крім насолоди під час релаксу на свіжому повітрі можна ще й страшно засмутитися - досить "зустрітися" з борщівником Сосновського.

Ця рослина як правило, починає цвісти з кінця червня, проте останніми роками, у зв'язку зі змінами клімату, процеси цвітіння починаються раніше. Для прикладу - липа вже зацвіла, незважаючи на те, що зараз тільки травень.

Опік борщівником ever2quest

Чим небезпечний борщівник?

Сік борщівника Сосновського містить речовину кумарин. Сама по собі вона не особливо отруйна, проте при попаданні на шкіру підсилює дію ультрафіолету. У зв'язку з цим, на тій ділянці тіла, куди потрапив сік борщівника, навіть після короткого контакту з сонячними променями залишається сильний опік.

Крім того, деякі компоненти, які входять до складу соку борщівника, вважаються канцерогенними, сприяючи розвитку онкологічних процесів, а також тератогенні, тобто, можуть стати причиною вроджених патологій дитини.

Опік борщівником ever2quest

Опік борщівником ever2quest

Як захиститися?

Головна підступність борщівника в тому, що сам його сік не провокує будь-яких неприємних відчуттів при попаданні на шкіру. Результат буде видно вже після появи опіку.

Реакція на ультрафіолет може проступити вже через чверть години, проте пік припаде на інтервал 30-120 хвилин - з'явиться біль, печіння і інші симптоми, подібні термічному і хімічному опіку.

Борщівник краще не чіпати зовсім і намагатися не підходити до нього навіть близько, але якщо "зустрічі" уникнути не вдалося, відразу промийте уражені ділянки шкіри водою з милом, після чого сховайте під одягом. Уникати потрапляння сонячного проміння на шкіру потрібно мінімум 48 годин.

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При попаданні соку в очі, терміново вмийтеся проточною водою і надіньте сонцезахисні окуляри.

Якщо вберегтися-таки не вийшло, в разі появи сильних опіків (пухирі або уражено понад 1% тіла - площа в долоню і більше) потрібно звернутися в лікарню.

Опік борщівником ever2quest

Лікарі підкреслюють, що шкіра після опіку борщівником може залишатися дуже чутливою до ультрафіолету ще рік-два, тому ці місця потрібно уберігати від засмаги (або хоча б використовувати сонцезахисний крем з високим рівнем SPF.

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