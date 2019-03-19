Як відрізнити родимки та веснянки від раку шкіри: названі головні ознаки

Дерматологи виділили типи небезпечних родимок, на появу яких варто звертати увагу. Вони можуть сигналізувати про наявність злоякісних утворень або їх скору появу.

Навіть звичайні плоскі родимки, невуси, які зазвичай з'являються в дитячому або підлітковому віці, можуть нести загрозу. Правда, тільки в тому випадку, якщо виникнуть після 50 років. До такого висновку дійшли медики Лондонської дерматологічної клініки і доктор із Сіднея Стефан Шумак, пише The Daily Mail.

Також вони можуть бути небезпечними, якщо кровоточать, сверблять або болять. У такому випадку варто терміново звернутися до медиків.

"Вони зазвичай не зустрічаються у людей старше 50 років, і якщо вони з'являються, за ними потрібно уважно стежити, так як вони з більшою ймовірністю перетворюються в меланому", ‒ пояснив доктор Шумак.

Родимки The Daily Mail

Трохи підняті над шкірою цятки коричневого кольору зазвичай не несуть небезпеки і є доброякісними. Обстежити їх потрібно, якщо родимки почнуть чухатися і боліти.

Інтрадермальні родимки, які часто приймають за бородавки, зазвичай виглядають як тілесні або злегка коричневі горбки. Найчастіше зустрічаються на голові, шиї або верхній частини тулуба. Дерматологи стверджують, що в основному вони не небезпечні, хоча їх і слід іноді перевіряти.

Веснянки виявилися найбезпечнішими родимками, які не потребують лікування або лікарських спостережень.

Пігментні плями зазвичай пов'язані з пошкодженням шкіри сонячними променями. Вони плоскі, коричневі і, на відміну від веснянок не зникають. Загалом вони безпечні, але звернути увагу варто на темні рівні плями, які з часом змінюють колір або збільшуються.

Такі родимки можуть перетворитися в рак шкіри, який вражає кілька шарів епідермісу.

Атипові родимки більше 55 міліметрів у діаметрі зазвичай зустрічаються у світлошкірих людей. У разі появи потрібно терміново звернутися до медиків, оскільки це може бути сигналом появи меланоми.

атипові родимки The Daily Mail

Як писав OBOZREVATEL, ультрафіолетове випромінювання і спека можуть бути шкідливими для здоров'я. Зокрема, надмірне перебування на сонці є одним з факторів ризику розвитку онкологічної хвороби.

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