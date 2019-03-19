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/Дерматологія

Як відрізнити родимки та веснянки від раку шкіри: названі головні ознаки

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Дерматологи виділили типи небезпечних родимок, на появу яких варто звертати увагу. Вони можуть сигналізувати про наявність злоякісних утворень або їх скору появу.

Навіть звичайні плоскі родимки, невуси, які зазвичай з'являються в дитячому або підлітковому віці, можуть нести загрозу. Правда, тільки в тому випадку, якщо виникнуть після 50 років. До такого висновку дійшли медики Лондонської дерматологічної клініки і доктор із Сіднея Стефан Шумак, пише The Daily Mail.

Також вони можуть бути небезпечними, якщо кровоточать, сверблять або болять. У такому випадку варто терміново звернутися до медиків.

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"Вони зазвичай не зустрічаються у людей старше 50 років, і якщо вони з'являються, за ними потрібно уважно стежити, так як вони з більшою ймовірністю перетворюються в меланому", ‒ пояснив доктор Шумак.

Родимки

Родимки

The Daily Mail

Трохи підняті над шкірою цятки коричневого кольору зазвичай не несуть небезпеки і є доброякісними. Обстежити їх потрібно, якщо родимки почнуть чухатися і боліти.

Інтрадермальні родимки, які часто приймають за бородавки, зазвичай виглядають як тілесні або злегка коричневі горбки. Найчастіше зустрічаються на голові, шиї або верхній частини тулуба. Дерматологи стверджують, що в основному вони не небезпечні, хоча їх і слід іноді перевіряти.

Веснянки виявилися найбезпечнішими родимками, які не потребують лікування або лікарських спостережень.

Пігментні плями зазвичай пов'язані з пошкодженням шкіри сонячними променями. Вони плоскі, коричневі і, на відміну від веснянок не зникають. Загалом вони безпечні, але звернути увагу варто на темні рівні плями, які з часом змінюють колір або збільшуються.

Такі родимки можуть перетворитися в рак шкіри, який вражає кілька шарів епідермісу.

Атипові родимки більше 55 міліметрів у діаметрі зазвичай зустрічаються у світлошкірих людей. У разі появи потрібно терміново звернутися до медиків, оскільки це може бути сигналом появи меланоми.

атипові родимки

атипові родимки

The Daily Mail

Як писав OBOZREVATEL, ультрафіолетове випромінювання і спека можуть бути шкідливими для здоров'я. Зокрема, надмірне перебування на сонці є одним з факторів ризику розвитку онкологічної хвороби.

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