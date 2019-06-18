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/Дерматологія

Як вибрати сонцезахисний крем: лікар розповів про правила безпечної засмаги

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При виборі сонцезахисного крему потрібно звернути увагу на показник індексу SPF (Sun Protection Factor). Чим він вищий – тим сильніший захист.

Починати необхідно з максимального рівня – SPF 55+. А потім, коли шкіра поступово адаптується до сонячної радіації, можна переходити на креми з SPF 45 і нижче. Про це розповів в ефірі ObozTV кандидат медичних наук Віктор Сидоренко.

Лікар звернув увагу, що саме SPF 55+ вважається найвищим рівнем захисту. А ті виробники, які маркують креми від 0 до 100, вчиняють "не дуже тактовно".

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"Починати потрібно з найвищого номера. Причому запам'ятайте, що у жінок найбільш чутлива шкіра в зоні декольте і шиї. Ці ділянки потрібно намазувати більш товстим прошарком і оновлювати його з плином часу", – порадив Сидоренко.

"З кремом SPF 55+ цілком можна засмагнути. Ви поступово адаптуєте свою шкіру до сонячної радіації. Починаєте з SPF 55+. Вийшли, позасмагали. Завтра-післязавтра ви вже берете, припустимо, SPF 45. Потім SPF 30 і так далі", – розповів він про правила засмаги.

Фахівець нагадав, що під час купання людина теж продовжує засмагати.

"Коли ви під водою, ви засмагаєте ще більше, бо хвилі та вода – це лінзи, які фокусують на вас ультрафіолетові промені. Коли ви десь гуляєте біля моря, і там бризки, це теж призводить до підвищення зони ультрафіолетового випромінювання", – зазначив він.

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Сидоренко також застеріг жінок від засмаги без верхньої частини купальника.

"Ареоли на молочних залозах дуже чутливі до сонячного випромінювання. Часто там є родимки, теж чутливі до сонячного випромінювання. Тому знімати бюстгальтер не варто", – пояснив лікар.

"І не забувайте про окуляри. "Гусячі лапки" – зморшки від того, що людина примружує очі на сонце – це теж не дуже красиво", – додав він.

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Якщо шкіра все-таки обгоріла, Сидоренко порекомендував скористатися традиційною сметаною, кефіром або просто водою.

"Вода випаровується і знижує температуру шкіри. І це стосується не тільки сонячних опіків. Якщо людина отримала термічний опік, потрібно засунути руку під холодну воду і тримати 10, 20, 40 хвилин. Це дозволяє іноді знизити ступінь опіку на 1 одиницю", – наголосив медик.

Лікар закликав дотримуватися правил безпечної засмаги

Лікар закликав дотримуватися правил безпечної засмаги

Shutterstock

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в.о. міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун порадила українцям в період екстремальної спеки наносити сонцезахисний крем не тільки перед походом на пляж, а й перед кожним виходом на вулицю.

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Теми
Пряма трансляціяЕфіри Oboz TVПоради лікарів
Особа
Віктор Сидоренко
Місце
Україна
Теги
Поради лікаряздоров'якосметика
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