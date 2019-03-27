Як успішно і надовго подолати герпес: покрокова тактика

Нарешті, після довгої зими почало пригрівати сонце. Однак, будь-яку зміну температури наш організм переживає дуже важко, адже на температурну, як і на кліматичну адаптацію витрачається багато енергії. Ось чому не тільки різке похолодання, а й потепління виводить наш організм з рівноваги.

Ви напевно помічали, що при зміні сезону або при перельоті до країни з іншим кліматом часто відбувається наступне: на ваші губи нібито щось причепилося. Ви починаєте їх торкатися і намацуєте щось на зразок прищика, із жахом розуміючи - це він, нежданий, але на жаль, такий частий супутник перепадів температури - герпес.

Герпес активізується під час перепадів температур або при зміні кліматичних поясів. Ось чому часто-густо курортна подорож обертається гидкими болячками навколо рота. Так само організм реагує і на різке похолодання або навпаки - потепління.

Причина в тому, що при зміні клімату зазвичай всі сили організму йдуть на те, щоб адаптуватися до таких погодних "сюрпризів". Саме в цей критичний, для ослабленого організму період, захисні сили дають збій і герпес, що до пори до часу спить у нервових гангліях, виривається назовні.

Бульбашки на губах, на жаль, рідко з'являються по одній. Часто вони розповзаються по губах, покриваючись згодом потворними корками, які так і хочеться здерти. Але це дуже небезпечно, адже в бульбашках велика кількість герпетичного вірусу, і можна випадково заразити навіть свої власні очі. Тоді доведеться лікувати і їх.

Ми розробили для вас безпрограшну тактику боротьби з герпесом, яка дозволить перемогти простуду на губах і не залишить їй шансу на повернення!

Лікування герпесу: крок перший - ДрайВір®

Чим швидше ви змажете зудячі герпетичні висипання спеціальним засобом, який містить лікувальні компоненти, тим більше шансів не побачити ані бульбашок, ані огидної корости на губах.

ДрайВір® - унікальний препарат на основі шишок вільхи, в якості основного активного компонента. Не випадково в народній медицині їх використовують вже більше тисячі років. Як показали дослідження, в шишках вільхи, що зростають у Франції, у великій кількості містяться речовини, здатні пригнічувати розмноження вірусу. Як кажуть науковці, при їх застосуванні відбувається придушення ферменту нейрамінідази, що відіграє важливу роль у реплікації вірусу.

Вчені-дослідники вирішили використовувати унікальні природні властивості цієї рослини, зробивши його основою препарату ДрайВір®. Якщо вам відомо про схильність до герпесу - носіть цей засіб завжди з собою. Адже, чим раніше буде нанесено ДрайВір® на герпетичні висипання, тим більше шансів, що бульбашки не утворяться. Якщо вам не пощастило і бульбашки вже утворилися - застосування препарату ДрайВір® допоможе якнайшвидшому одужанню.

ДрайВір® випускається у вигляді спрею, що виключає контакт пальців із зараженою поверхнею. Він підсушує пухирці або скоринки, якщо вони вже утворилися, а також знезаразить довколишні тканини.

Крім противірусних речовин, в ньому також містяться дубильні компоненти, які підсушують запалену ділянку шкіри, а завдяки лимонній кислоті негайно зникають свербіж і печіння.

Всі ці та інші лікувальні речовини сприяють відновленню первозданного вигляду ваших губ.

Крок другий - лікуємо вірус зсередини

Якщо вірус герпесу атакував нас хоча б один раз, то стає нашим гостем назавжди. Він проникає в нервові ганглії і чекає там свого часу, щоб активізуватися і почати розмноження.

Однак, наскільки йому буде комфортно в нашому організмі - залежить від нас.

Ось чому крім лікування зовнішніх проявів герпесу слід обов'язково пропити курс таблеток, в складі яких є діюча речовина "валацикловір". Це противірусний компонент, спеціалізація якого - вірус герпесу.

Застосовуючи препарати з валацикловіром, ви руйнуєте здатність вірусу герпесу до відтворення і зможете надовго забути про рецидиви цього гидкого захворювання, яким інфіковано майже 80% населення планети.

Слід враховувати, що прийом препаратів з валацикловіром шкодить не тільки вірусу герпесу, а й печінці, оскільки це досить токсична речовина, а одна з головних функцій печінки - боротьба з токсинами. Крім того, часті рецидиви герпесу також можуть викликати захворювання печінки, оскільки він має гепатотропний ефект і навіть може призвести до розвитку гепатиту.

Ось чому так важливо при появі герпетичної інфекції провести профілактику печінки за допомогою гепатопротекторів. Якщо хвороба не запущена, досить провести профілактичні лікувальні курси за допомогою натуральних препаратів на рослинній основі, таких як Гепаназе.

Цей препарат містить екстракти розторопші з високим вмістом силімарину (65 мг на 1 капсулу). Також в складі є кукурудзяні рильця і ​​календула.

Силімарин - унікальний природний компонент, що має властивість відновлювати пошкоджені клітини печінки. Він діє як спазмалітик і жовчогінний препарат.

Крок третій - зміцнюємо імунітет

Якщо герпес з'являється на ваших губах частіше, ніж один раз на місяць - вам просто необхідно зміцнити імунітет. Адже активізація герпетичного висипання - результат ослаблення захисних систем організму.

До ваших послуг - комплексні препарати для профілактики і зміцнення імунної системи. Захисні сили організму створені самою природою для відбиття атак різних хвороботворних патогенів. Міцний імунітет надійно захищає наш організм від атак вірусів, бактерій, інфекцій.

При сезонній зміні температур імунітет часто слабшає. В цьому випадку вам на допомогу прийде такий потужний імуномодулятор, як Бета-імун.

Бета-імун рекомендується приймати для попередження рецидивів захворювань, а також для прискорення одужання при тривалих хронічних хворобах, що довго не проходять.

Бета-імун створений на основі унікальних імуномодулюючих агентів бета-глюканів. Він здійснює також протизапальну, протимікробну, антиоксидантну дію. Його натуральні компоненти, які мають рослинне походження, здатні також відновлювати порушення обміну речовин, покращувати якісні показники крові, захищаючи людський організм від дії вільних радикалів.

Збережіть цю статтю як покрокову інструкцію в боротьбі з вірусом герпесу та поділіться нею з близькими!

Бережіть себе і будьте здорові!

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