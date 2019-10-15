Тріщини в куточках губ в народі називають “заїда”, а медична назва цього явища ангулярний хейліт.

Це грибкова чи бактеріальна інфекція, що викликає пошкодження цілісності шкіри, утворення лусочок і виразок, біль під час прийому їжі чи навіть розмови, почервоніння і свербіж губ. До ангулярного хейліту схильні передусім маленькі діти, люди з ослабленою імунною системою, цукровим діабетом, недостатнім живленням, та особи старшого віку, хоча трапитися він може будь з ким.

Ангулярний хейліт можуть викликати чи провокувати такі чинники:

Механічне чи хімічне подразнення рота, пластиковою іграшкою, наприклад.

Ультрафіолет.

Тривале лікування антибіотиками.

Кандидоз ротовою порожнини (розмноження грибка Candida albicans).

Брак нутрієнтів: вітамінів В2, В12, фолієвої кислоти, та мікроелементу заліза.

Імунодефіцит внаслідок ВІЛ-інфекції чи діабету.

Надмірне утворення слини (властиве важко хворим і частково іммобілізованим людям).

Значні складки в куточках рота.

Зубні протези чи втрата зубів.

Лікування ретиноїдами.

Запалення в кишківнику, синдром подразненого кишківника, непереносимість глютену і, як наслідок, брак низки нутрієнтів.

Перелік можливих причин пояснює, чому “заїда” найбільш притаманна дітям та людям старшого віку.

Як лікувати ангулярний хейліт?

Не “припаленням” спиртом, зеленкою, фукорцином, вазелином, олією чи алое. Патогенів це може і не вбити, але губи пошкодить ще більше.

Якщо його викликає грибок, то слід застосувати антимікотичні засоби (креми чи гелі, які мають протигрибкову дію). Скоріше за все, в такому разі буде біла осуга на язику.

Якщо це бактерії (більшість випадків), то скористайтеся кремами з антисептичною та антимікробною дією, і, можливо, кортикостероїдами. Такі препарати є досить недорогими і безрецептурними. І вже після цього наносьте креми з, приміром, алое, вітаміном Е та екстрактами зеленого чаю чи обліпихою, чи інші засоби, що сприяють загоєнню ран.

Якщо є підозра, що куточки рота раз-у-раз тріскаються через недостатнє живлення, а інфекція є лише наслідком, то потрібно проконсультуватися з лікарем щодо терапії. Підозра має виникнути, якщо ви точно знаєте про запальні процеси в кишківнику, в людей, що тривалий час лікувалися антибіотиками, а також в людей старшого віку. Останні ризикують недостатньо споживати нутрієнтів через брак коштів, понижену кислотність шлунку, поліпи в кишківнику, та вікову втрату апетиту.

Якщо старші люди не хочуть їсти і “всихають”, це є одним із проявів депресії, і на цей симптом слід зважати. У такому разі слід не просто лікувати інфекцію, а лікувати шлунково-кишковий тракт, або психічний стан, змінювати раціон та/чи приймати вітаміни та мінерали, можливо навіть ін’єкційно.

FB Уляни Супрун

Для запобігання тріщинкам і виразкам губ потрібно користуватися гігієнічною помадою, що захищатиме губи від слини, контролювати звичку облизувати губи, стежити за надмірним слиновиділенням в схильних до цього людей, і вчасно вживати протимікробних заходів в разі появи тріщин.

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