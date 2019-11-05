Висипання на тілі: лікар розповіла, про що вони попереджають

Прищики і плями на тілі завдають не тільки косметичної незручності. Навіть якщо вони не турбують (не болять і не чешуться), це може бути сигналом про збої в органах і системах, які вимагають швидкої реакції, щоб уникнути серйозних порушень.

Дерматолог Ольга Ігнатьєва попереджає, що, наприклад, висип на підборідді може бути серйозним приводом для звернення гінеколога або уролога, а на лобі - говорить про необхідність сходити до гастроентеролога.

"Поява висипань на обличчі і тілі – завжди привід звернутися до дерматолога, при цьому будьте готові, що він направить вас до іншого вузькопрофільного фахівця. Адже не завжди вони є ознакою шкірної інфекції або алергії, часто від того, де саме "посипало", можна припустити, в якому місці почалися порушення, і хто з лікарів допоможе вирішити цю зовнішню і внутрішню проблему", - пояснила доктор.

MedOboz з'ясував, які ж шкірні прояви і про що можуть попереджати.

Висипання на шкірі Pinterest

Прищики і червоні плями вздовж лінії росту волосся

Ймовірно, так проявляються збої на рівні печінки і жовчного міхура. Вам варто звернутися до гастроентеролога і пройти обстеження (УЗД, можливо МРТ).

Болючі прищики в області чола, носа, вилиць і щік

Це симптом порушення травлення. Можливо причина криється в вашому харчуванні – переїли гострого, дорвалися до фастфуду або зовсім харчуєтеся аби як. Спробуйте пару днів дотримуватися дієти, якщо не допомагає, вирушайте до гастроентеролога.

Жировики на повіках, вугрі над бровами, запалення на кінчику носа

Так шкіра реагує на збої в роботі серцево-судинної системи. Часто це сигнал про розвиток атеросклерозу, гіпертонії, серцевої недостатності та ін. Так що варто зайвий раз звернутися до кардіолога і пройти призначене обстеження, зокрема, кардіограму і УЗД судин.

Посипало крила носа

Це може бути симптомом порушень в дихальній системі, зокрема, розвитку захворювань легенів і бронхів. Тому не полінуйтеся зробити флюорографію і, якщо знадобиться, УЗД.

Гнійна висип або червоні прищики на підборідді

Явний симптом порушень в сечостатевій системі, наприклад, наявності інфекцій, що передаються статевим шляхом, або дисбалансу статевих гормонів. Допоможе розібратися гінеколог або уролог.

Висип на шиї

Це також ознака гормонального збою, але не обов'язково саме в статевих гормонах. Тут вирішити питання допоможе ендокринолог. Ймовірно, так "заговорила" щитовидка.

Висипання на плечах

Так сигналізують порушення в області кишечника, часта причина яких – постійні стреси. Вам потрібно звернутися до гастроентеролога і можливо навіть до психолога. У будь-якому випадку крім симптоматичних засобів вам ймовірно припишуть ще й заспокійливі.

Дрібні прищики на грудях

Вони часто "вискакують" через збої в підшлунковій залозі. Це може бути спровоковано як неправильним харчуванням, так і серйозними ендокринними захворюваннями, наприклад, цукровими діабетом. Тому візит до лікаря відкладати не потрібно. Швидше за все вас направлять на аналіз крові на цукор і УЗД підшлункової.

Болючі прищі навколо лопаток

Так проявляє неполадки печінка. Можливо справа в надлишку алкоголю або жирної їжі, але перестрахуватися візитом до гастроентеролога все-таки варто. Швидше за все вам потрібно буде здати печінкові проби (аналіз крові) і пройти УЗД-обстеження.

Гнійна висип на сідницях і стегнах

Так організм може відреагувати на інтоксикацію, серйозне ігнорування канонів здорового харчування і збої в травленні. Щоб вирішити цю інтимну проблему, потрібно вирушати до гастроентеролога. За результатами обстежень (аналізи крові, сечі, УЗД органів черевної порожнини та ін.) він встановить точну причину і призначить лікування.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як між собою пов'язані висипання на обличчі і мобільні телефони.

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